< sekcia Import
Lekári: Sociálne siete ohrozujú deti podobne ako fajčenie
Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 26. mája (TASR) - Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie, uviedli v utorok poprední britskí lekári. Zároveň vyzvali zákonodarcov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté v utorok.
„Len máloktorá téma v posledných rokoch zjednotila lekárov tak výrazne ako vplyv nekontrolovaného vystavenia technológiám a digitálnym zariadeniam na zdravie detí a mladých ľudí,“ uviedla organizácia zastupujúca 23 lekárskych spoločností v Británii a Írsku.
Viac ako polovica zo 132 oslovených lekárov uviedla, že každý týždeň má aspoň jeden prípad poškodenia zdravia, ktorý môže súvisieť s používaním technológií a digitálnych zariadení. Viac než tretina lekárov sa s podobnými prípadmi stretáva aj viackrát týždenne.
Ujmy podľa nich zahŕňajú fyzické zranenia, napríklad po napodobňovaní extrémneho pornografického obsahu, aj psychické problémy vrátane traumatických zážitkov po sledovaní násilností na internete.
V Británii sa v súčasnosti diskutuje o možnosti obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam vrátane možného zákazu pre osoby mladšie ako 16 rokov. Zvažujú sa aj časové obmedzenia používania aplikácií, večerné zákazy používania či obmedzenie prvkov, ktoré vláda označuje za návykové.
Prvou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov, sa vlani stala Austrália. Podobné opatrenia zvažujú aj niektoré európske krajiny.
Britský zákon o online bezpečnosti už teraz nariaďuje spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete povinnosť chrániť deti pred nelegálnym a škodlivým obsahom na internete. Vláda však avizuje ďalšie sprísnenie pravidiel. Odborníci sa zatiaľ nezhodujú v názore na účinnosť úplného zákazu internetu pre deti.
„Otázkou nie je, či budeme konať. Konať budeme, či už pôjde o zákaz sociálnych sietí pre mladších ako 16 rokov alebo o obmedzenie kľúčových funkcií a prvkov,“ ubezpečila britská ministerka pre technológie Liz Kendallová pre britskú stanicu BBC.
Zákaz sociálnych sietí, časové obmedzenia či limity na používanie aplikácií v súčasnosti testujú stovky britských rodín, ktorých úlohou je pomôcť zistiť vplyv týchto faktorov na spánok detí, rodinný život a na výsledky v škole.
Akadémia britských spoločností odborných lekárov vo svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Toto verejné pripomienkové konanie bolo uzavreté v utorok.
„Len máloktorá téma v posledných rokoch zjednotila lekárov tak výrazne ako vplyv nekontrolovaného vystavenia technológiám a digitálnym zariadeniam na zdravie detí a mladých ľudí,“ uviedla organizácia zastupujúca 23 lekárskych spoločností v Británii a Írsku.
Viac ako polovica zo 132 oslovených lekárov uviedla, že každý týždeň má aspoň jeden prípad poškodenia zdravia, ktorý môže súvisieť s používaním technológií a digitálnych zariadení. Viac než tretina lekárov sa s podobnými prípadmi stretáva aj viackrát týždenne.
Ujmy podľa nich zahŕňajú fyzické zranenia, napríklad po napodobňovaní extrémneho pornografického obsahu, aj psychické problémy vrátane traumatických zážitkov po sledovaní násilností na internete.
V Británii sa v súčasnosti diskutuje o možnosti obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam vrátane možného zákazu pre osoby mladšie ako 16 rokov. Zvažujú sa aj časové obmedzenia používania aplikácií, večerné zákazy používania či obmedzenie prvkov, ktoré vláda označuje za návykové.
Prvou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov, sa vlani stala Austrália. Podobné opatrenia zvažujú aj niektoré európske krajiny.
Britský zákon o online bezpečnosti už teraz nariaďuje spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete povinnosť chrániť deti pred nelegálnym a škodlivým obsahom na internete. Vláda však avizuje ďalšie sprísnenie pravidiel. Odborníci sa zatiaľ nezhodujú v názore na účinnosť úplného zákazu internetu pre deti.
„Otázkou nie je, či budeme konať. Konať budeme, či už pôjde o zákaz sociálnych sietí pre mladších ako 16 rokov alebo o obmedzenie kľúčových funkcií a prvkov,“ ubezpečila britská ministerka pre technológie Liz Kendallová pre britskú stanicu BBC.
Zákaz sociálnych sietí, časové obmedzenia či limity na používanie aplikácií v súčasnosti testujú stovky britských rodín, ktorých úlohou je pomôcť zistiť vplyv týchto faktorov na spánok detí, rodinný život a na výsledky v škole.