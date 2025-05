Lekárne dokážu pomáhať s rezistenciou na antibiotiká

AKO NA ANTIOBIOTIKÁ: Radí farmaceut PharmDr. Peter Hnáth z lekárne Dr. Max Antibiotiká by sa mali užívať až po preukázaní bakteriálnej infekcie. To sa dá zistiť laboratórnym testom, no rýchlejšou a jednoduchšou metódou s dobrou spoľahlivosťou je CRP test. C-reaktívny proteín je marker zápalu, jeho hodnoty bývajú zvýšené len mierne pri vírusových infekciách (pod 20mg/l do 24 hodín od vzniku komplikácií a do 40mg/l jeden a viac dní od vzniku komplikácií - s výnimkou niektorých vírusov, ktoré spôsobujú vysoké CRP).

Naopak, pri bakteriálnych infekciách jeho hodnota rapídne narastá už po 6 hodinách od akútnej fázy infekcie nad 60mg/l (maximum po 24 - 48 hodinách - aj nad 100mg/l).



CRP test tak umožňuje rozlíšiť vírusovú infekciu od bakteriálnej. Pre správne vyhodnotenie treba určiť začiatok choroby, teda kedy sa objavili prvé príznaky (napr. horúčka, kašeľ, ťažkosti pri močení a pod.).

Pri predpísanej antibiotickej liečbe platia isté pravidlá, ktoré by mali pacienti rešpektovať. Môžeme ich zhrnúť do nasledovných bodov:

• Antibiotiká by sa mali užívať iba ak ich indikoval a predpísal lekár na základe vyšetrenia.

• Užívanie antibiotík “z domácich zásob” alebo bez indikácie lekárom môže byť pre pacienta nebezpečné.

• Užívanie antibiotík pri nekomplikovaných, najmä vírusových ochoreniach ako sú prechladnutie, chrípka, či COVID-19 nie je vhodné.

• Je nevhodné vyvíjať nátlak na lekára zo strany pacienta, aby im antibiotiká predpísal alebo na lekárnika, aby im ich vydal bez lekárskeho predpisu.

Ak je podanie antibiotík odôvodnené a predpísané lekárom, je vhodné sa riadiť pokynmi odborníkov (lekár/lekárnik):

• Antibiotiká by mali pacienti užívať v pravidelných časových odstupoch, ak lekár neurčil inak, doužívať celé balenie lieku a neskracovať liečbu po zlepšení príznakov.

• Antibiotickú liečbu je vhodné doplniť o užívanie probiotík, aby sa predišlo nežiaducim účinkom, ktoré často vedú k prerušeniu liečby.

• Ak nebola dávka lieku užitá v predpísanom čase (napr. pacient zabudol) je spravidla potrebné čo najskôr dávku užiť a následne pokračovať podľa pôvodného časového harmonogramu. Avšak vždy je takýto postup potrebné overiť v príbalovom letáku daného lieku, alebo sa poradiť s lekárom/lekárnikom.

• Nespotrebované antibiotiká (platí pri liekoch všeobecne) je potrebné vrátiť do lekárne.

• Neuchovávať ich pre "istotu" a ani sa s nimi nedeliť s inými osobami. A to ani v prípade keď majú rovnaké ťažkosti. Nepoznáte zdravotný stav iných osôb, ani pôvodcu ich ochorenia.



Pri nesprávnom alebo nadmernom užívaní antibiotík môžu baktérie v tele človeka získať rezistenciu (schopnosť odolávať), a v budúcnosti nemusia byť účinné. Následná liečba sa môže predĺžiť a skomplikovať, zdravotný stav sa môže zhoršiť, pretože liečba antibiotikami stráca účinnosť. Pre vyliečenie je potom potrebné nasadiť “silnejšie” antibiotiká, ktoré však môžu mať aj viaceré nežiaduce účinky.



Rezistencia na antibiotiká je závažným problémom najmä v nemocničných zariadeniach, kde je infekcia multirezistentnými kmeňmi baktérií život ohrozujúca. Vývoj takýchto kmeňov však podporuje nadužívanie alebo nesprávne užívanie antibiotík v domácom prostredí.

Bratislava 2. mája (OTS) - Rezistencia na antibiotiká je jednou z najväčších hrozieb verejného zdravotníctva na Slovensku, vyjadril sa začiatkom týždňa minister zdravotníctva Kamil Šaško. Tento dlhodobý a závažný problém pretrváva aj napriek existencii účinného nástroja, ktorý môže pomôcť predchádzať nadužívaniu antibiotík. Ide o vyšetrenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP). Práve vďaka nemu vykonali lekárne Dr. Max od roku 2023 už viac ako 78-tisíc týchto vyšetrení.Od marca 2024 postupujú lekárne pri meraní koncentrácie CRP v súlade so Štandardným postupom pre manažment pacientov s podozrením na akútne infekcie horných dýchacích ciest v podmienkach verejných lekární, pričom ide o postup schválený Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR). V prípade pacientov s ochorením horných dýchacích ciest a výsledných koncentrácií CRP, ktorých hodnoty naznačujú potrebu konzultácie s lekárom, prípadne nasadenie antibiotík, je výsledkom odborná správa farmaceuta pre lekára. Jej cieľom je smerovať k lekárovi iba pacientov, ktorí to potrebujú a tým pádom zefektívniť poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.Foto: PharmDr. Ladislav Pôčik, manažér kontroly procesov a odborného vzdelávania z lekární Dr. Max“ uvádza, ktorý je tiež spoluautor Štandardného postupu schváleného MZ SR.Meranie koncentrácie CRP poskytuje každá zo 424 lekárni Dr. Max na Slovensku. Odborné vyšetrenie je dostupné pre osoby staršie ako 10 rokov, pre deti do 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu. Na základe konzultácie zdravotných ťažkostí a zistenia koncentrácie CRP dokážu odborníci v lekárni v prípade akútnej infekcie horných dýchacích ciest s vysokou pravdepodobnosťou rozlíšiť vírusovú od bakteriálnej infekcie.Za ostatné viac ako dva roky vykonali farmaceuti v lekárňach Dr. Max viac ako 78-tisíc meraní koncentrácie CRP. Kým v roku 2023 to bolo asi 19-tisíc vyšetrení, v roku 2024 zaznamenali lekárnici už takmer 39-tisíc týchto odborných meraní. Pri pohľade na úvodné mesiace roka 2025 hovoria lekárnici o stále rastúcom záujme, nakoľko len do apríla tohto roka, zaznamenali už viac ako 20-tisíc vyšetrení CRP.Z pohľadu záujmu verejnosti o odborné vyšetrenia, ktoré fungujú na princípe fluorescenčnej imunoanalýzy pomocou diagnostického prístroja zo vzorky kapilárnej krvi vidno zásadné regionálne rozdiely. Kým v okresoch bratislavského kraja predstavuje podiel všetkých vyšetrení CRP v lekárňach Dr. Max až 36 percent, v banskobystrickom s podielom šesť percent je najnižší. Pri porovnaní období sú to predovšetkým jesenné a zimné mesiace. Najviac návštev lekární s cieľom nechať si vykonať vyšetrenie merania koncentrácie CRP absolvuje verejnosť od októbra do februára. Pričom v roku 2025 evidujú lekárne Dr. Max vysoký počet vyšetrení CRP (nad 5 000) aj v mesiaci marec.Lekárnici sú presvedčení, že poskytovanie vyšetrení CRP môže výrazne prispievať k znižovaniu mikrobiálnej rezistencie. A hoci je dostupnosť v lekárňach nadmieru postačujúca, úhrada vyšetrenia ide na úkor pacientov.uvažujeViac informácií k vyšetreniam v lekárňam Dr. Max nájdete tu: Vyšetrenia v lekárňach Dr. Max