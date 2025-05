Letné čítanie pre tých, ktorým to páli

O autorovi

Bratislava 28. mája (OTS) - Srdečne Vás pozývame na besedu s Borisom Filanom ku knihe, ktorá je vskutku ideálnym letným čítaním – oceníte ju v lietadle, na pláži i na terase. Beseda sa uskutoční v kníhkupectve Panta Rhei v bratislavskommá na konte množstvo textov – od tých pesničkových, cez knižné cestopisy, rozhovory až po príbehy a romány. Humor, s akým dokáže popísať svoje zážitky, je nenahraditeľný a dokazuje to v každej novej knihe. Publikácia, ktorá vyšla koncom minulého roka, je knižnou esenciou autorovej rozhlasovej relácie Pálenica: zábavného programu pre každého, komu to páli. „Jedno viem istotne, že sme Páleníc vyrobili a odvysielali viac ako tisíc. A je jedno, či ich bolo tisíc sto alebo tisíc dvesto. Dostal som chuť sa zastaviť a obzrieť,“ píše Filan v novej knižke o novej knižke. Fanúšikovia a čitatelia tu nájdu všetko, čo od známeho autora očakávajú – je plná zamyslení, fejtónov a anekdot napísaných s typickým filanovským vtipom a nadhľadom.je absolvent dramaturgie a scenáristiky na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Cestoval po svete a svoje zážitky opísal v šiestich knihách série. Je držiteľom prestížnej Ceny E. E. Kischa za publicistiku. V televízii mal svoju talkshow, v rozhlase už niekoľko rokov vysiela, program pre tých, ktorým to páli. V roku 2011 získal cenu Krištáľové krídlo za literatúru. Vydal tri zbierky poézie a svojich pesničkových textov (). Vo Vydavateľstve SLOVART mu vyšla čitateľsky úspešná próza Wewerka , román, ktorý získal cenu Kniha roka 2010, poviedkové knižky, kniha duchovných dialógova výber najlepších filanoviek. Svoje zážitky z ciest opísal v knihách. V roku 2020 spolu so synom Oliverom vydali knihuo zložitom, ale krásnom vzťahu otca a syna.