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Letné čítanie si z knižnej edície Denníka N vyberie každý
Júl v znamení životných príbehov, názorov a historických udalostí – aj tak sa dajú vnímať knižné novinky z edície Denníka N, ktoré nedávno vyšli či ešte len vyjdú.
Autor OTS
Bratislava 22. júla (OTS) - Júl v znamení životných príbehov, názorov a historických udalostí – aj tak sa dajú vnímať knižné novinky z edície Denníka N, ktoré nedávno vyšli či ešte len vyjdú.
10 omylov, ktoré zmenili dejiny
Autor: Paul Coulter
Preložil: Igor Otčenáš
Počet strán: 256
Rozmer: 140 x 215 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 25. jún 2026
ISBN: 978-80-8230-443-8
Odporúčaná predajná cena: 17,90 €
Žáner: história
Všetci sme anarchisti
Podtitul: Denis Bango v rozhovore s Patrikom Garajom
Autori: Denis Bango, Patrik Garaj
Počet strán: 304
Rozmer: 115 x 165 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 8. júl 2026
ISBN: 978-80-8230-464-3
Odporúčaná predajná cena: 15 €
Žáner: hudba, rozhovor, memoáre
Óda na život
Podtitul: Hanba musí zmeniť stranu
Autorka: Gisèle Pelicot
Preložila: Zuzana Procházková
Počet strán: 150
Rozmer: 140 x 215 mm
Väzba: pevná
Dátum vydania: 3. august 2026
ISBN: 978-80-8230-471-1
Odporúčaná predajná cena: 16,90 €
Žáner: memoáre, autobiografie
Prešľapy, ktoré zmenili chod dejínZabudnite na nudné učebnice. Prichádza dejepis, ktorý vás bude baviť: hitparáda katastrofálnych rozhodnutí, pomýleného hrdinstva a totálnej straty súdnosti. Britský historik a komik Paul Coulter si posvietil na kľúčové postavy a udalosti posledných dvoch tisícročí. Kniha 10 omylov, ktoré zmenili dejiny prináša vtipný a osviežujúci výber neúmyselných pochybení, ktorým sa podarilo zapísať sa do histórie.
10 omylov, ktoré zmenili dejiny
Autor: Paul Coulter
Preložil: Igor Otčenáš
Počet strán: 256
Rozmer: 140 x 215 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 25. jún 2026
ISBN: 978-80-8230-443-8
Odporúčaná predajná cena: 17,90 €
Žáner: história
Knižný rozhovor s hudobníkom Fvck_KvltomDenis Bango, známy zo svojho hudobného projektu Fvck_Kvlt či punkovej kapely The Wilderness, sa rozprával s reportérom Denníka N Patrikom Garajom. Vyšla z toho publikácia, v ktorej Bango po prvýkrát širšie vysvetľuje svoje názory na hudbu, pohľad na svet, ale napríklad aj prístup k náboženstvu. Nesmie chýbať hudobníkovo rodinné, umelecké, filozofické, ale aj politické zázemie. Za úryvok z knihy, zverejnený minulý rok na webe Denníka N, dostal Patrik Garaj Novinársku cenu v kategórii Kultúrna publicistika.
Všetci sme anarchisti
Podtitul: Denis Bango v rozhovore s Patrikom Garajom
Autori: Denis Bango, Patrik Garaj
Počet strán: 304
Rozmer: 115 x 165 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 8. júl 2026
ISBN: 978-80-8230-464-3
Odporúčaná predajná cena: 15 €
Žáner: hudba, rozhovor, memoáre
Už čoskoro: memoáre Gisèle PelicotMohol to byť anonymný príbeh plný násilia od najbližších, no stala sa z neho oslava nezlomnosti, dôstojnosti a nádeje. Keď Gisèle Pelicot jedného novembrového dňa predvolali na policajnú stanicu, zistila, že manžel jej takmer desať rokov tajne podával omamné látky, znásilňoval ju a umožňoval desiatkam cudzích mužov, aby ju zneužívali. O štyri roky sa postavila pred súd a jej slová „hanba musí zmeniť stranu“ sa stali symbolom boja proti sexuálnemu násiliu. Vo svojej knihe rozpráva príbeh obyčajnej ženy, ktorá čelila nepredstaviteľnej zrade, no napriek tomu našla silu ísť ďalej.
Óda na život
Podtitul: Hanba musí zmeniť stranu
Autorka: Gisèle Pelicot
Preložila: Zuzana Procházková
Počet strán: 150
Rozmer: 140 x 215 mm
Väzba: pevná
Dátum vydania: 3. august 2026
ISBN: 978-80-8230-471-1
Odporúčaná predajná cena: 16,90 €
Žáner: memoáre, autobiografie