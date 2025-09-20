Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Letné lúče nás potešia i v sobotu: Bude slnečno

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Teploty 24 až 29 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Sobota: Slnečno. Teploty 24 až 29 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 26 až 29 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.





Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 22 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 17 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 13 stupňov C.



Zdroj: meteo.sk
