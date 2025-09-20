< sekcia Import
Letné lúče nás potešia i v sobotu: Bude slnečno
Teploty 24 až 29 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Sobota: Slnečno. Teploty 24 až 29 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 26 až 29 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 22 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 17 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 13 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
