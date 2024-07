Leto môže priniesť i negatívne emócie, treba byť aktívny a mať plán

Bratislava 4. júla (TASR) - Leto nemusí byť len obdobie bezstarostnosti a šťastia, môže byť náročné a priniesť aj negatívne emócie. Poukázali na to odborníci z občianskeho združenia IPčko, ktorí zostavili súbor rád, ako si leto čo najviac užiť. Je podľa nich dobré zostať aktívny, mať plán, stanoviť si nové ciele či oddýchnuť si od sociálnych sietí.



"Všetci si chceme cez leto oddýchnuť. Mať však presný plán nám niekedy pomáha cítiť sa istejšie a prináša nám možnosť užiť si všetko, čo by sme chceli stihnúť. Môžeš si naplánovať veci, pri ktorých si oddýchneš, čas, ktorý môžeš stráviť s kamarátmi a možno aj priestor na to vyskúšať a naučiť sa niečo nové," uviedlo IPčko na sociálnej sieti.



Leto je podľa odborníkov ideálny čas na stanovenie nových cieľov či vyskúšanie nových aktivít. "Umelecká činnosť vie pomôcť regulovať naše emócie, zvládať stresové situácie alebo úzkosť. Zaujímavou činnosťou, ktorú môžeme vyskúšať, je aj varenie," podotkli odborníci.



Odporúčajú tiež oddýchnuť si od sociálnych sietí, ktoré môžu vyvolávať aj negatívne pocity. "Ak ti pozeranie príbehov spôsobuje smútok alebo hnev a máš pocit, že musíš niečo robiť, len aby si tam mohol niečo pridať aj ty, skús sa zastaviť. Je v poriadku si leto užívať len pre seba a vychutnávať si momenty, ktoré prinesie," vysvetlili.



Počas leta tiež netreba zabúdať na dostatočný oddych a spánok, kvalitnú stravu či dostatok vody. "Maj dostatočný pitný režim a snaž sa ochladzovať. Vlažná sprcha, čistá voda a vyhýbanie sa sladkým alebo alkoholickým nápojom tiež pomáhajú," odporúča IPčko. Radí tiež venovať sa akejkoľvek fyzickej aktivite aspoň 20 až 30 minút denne. "Či už to bude prechádzka, zaujímavý kolektívny šport alebo napríklad plávanie," priblížilo.