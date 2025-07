Leto s knihou – horúce tipy na čítanie pre mladých

Romantasy z magického sveta (18+)

Dobrodružno-vtipná fantasy jazda (12+)

Finále sci-fi série so sympatickou hlavnou hrdinkou (15+)

Temná dystópia od autora Žatvy smrti (15+)

Bratislava 8. júla (OTS) - Inšpirujte sa knižnými tipmi pre tínedžerov a tínedžerky na horúce letné dni, ktoré vyšli tento rok vo Vydavateľstve SLOVART.Novinka Férske puto je ideálnym čítaním pre každého, kto miluje silné romantické príbehy v spojení s magickým fantasy svetom. Kniha britskej autorkysa dostala do nominácie najlepších romantasy za rok 2024 podľa hlasovania čitateľov na najväčšej knihomoľskej sieti, Goodreads. Prvá časť rovnomennej fantasy série prináša príbeh dvoch elfských sestier, ktoré padnú do zajatia v utajenom svete férov, kde na ne čaká nebezpečenstvo aj láska. Yeeran je plukovníčkou elfskej armády a jej sestra Lettle veštkyňou. Jedna zo sestier sa dopustí osudovej chyby, za čo ju čaká trest v podobe doživotného vyhnanstva, a druhá sa ju rozhodne do neprebádanej oblasti za hranicami Elfskej ríše nasledovať. Knihu, ktorú do slovenčiny preložilazdobí jedinečná ilustrácia na oriezke. Alcatraz verzus Rád roztrieštených sklíčok , štvrtá časť neskutočne zábavnej fantasy série od kultového autoraopäť pošteklí bránice mladším i starším čitateľom a čitateľkám. Alcatraz Smedry, chlapec s neuveriteľným talentom všetko pokaziť, sa spoločne so svojou partiou opäť dostane do poriadnej šlamastiky – tentoraz si musí poradiť so záhadným Rádom roztrieštených sklíčok! O slovenský preklad sa postaralaHumornájdete nepochybne aj v tejto knižke, ale najviac si ju užijú milovníci sci-fi žánru. Nezlomní , záverečný diel série Medzi hviezdami postaví hlavnú hrdinku Spensu pred najťažšie rozhodnutie. Porážka vládnucej galaktickej aliancie Zvrchovanosť bude vyžadovať všetko, čo sa doteraz naučila. Bude to stačiť? Najmä ak hrozí, že cestou stratí samu seba – aj svojich priateľov. Ako ďaleko je ochotná kvôli víťazstvu zájsť? Štvrtá časť série vyšla v prekladeSkvelá voľba pre tých, ktorých fascinuje predstava neistej budúcnosti ľudstva. Americký autorje skutočne majstrom tohto žánru. Aj napriek tomu, že vo svojich knihách otvára neľahké morálne dilemy a silné bioetické témy, jeho jazyk je veľmi zrozumiteľný a nesmierne pútavý. Novinka Scelení je strhujúcim pokračovaním temnej dystópie Uvoľnení, ktorá uzrela svetlo sveta ešte pred autorovou najslávnejšou sériou Žatva smrti . Dej série Uvoľnení sa odohráva v blízkej budúcnosti, v ktorej sa Amerika spamätáva z následkov občianskej vojny. Dôsledkom vojny je uzákonenie desivého „uvoľnenia“, pred ktorým sa pokúšajú uniknúť aj hlavné postavy – tínedžeri Connor, Risa a Lev. Podarí sa im ujsť a prežiť? Druhá časť Scelení vychádza v slovenčine úplne prvýkrát. Autorkou prekladu jeĎalšie tipy na letné čítanie nájdete tu