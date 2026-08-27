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POZOR NA VÝSTRAHY: V piatok rátajte na západe s vysokými teplotami
Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.
Autor TASR
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Bratislava 27. augusta (TASR) - V niektorých okresoch západného Slovenska treba v piatok (28. 8.) počítať s vysokými teplotami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trnavského kraja, takmer celý Nitriansky kraj a okres Veľký Krtíš. Teplota sa tam môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomínajú meteorológovia.
Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.
Výstrahy platia pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trnavského kraja, takmer celý Nitriansky kraj a okres Veľký Krtíš. Teplota sa tam môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomínajú meteorológovia.
Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.