Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Import

POZOR NA VÝSTRAHY: V piatok rátajte na západe s vysokými teplotami

.
Na snímke návštevníci na jazere Zlaté piesky počas horúceho letného dňa. Foto: TASR - Pavol Zachar

Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. augusta (TASR) - V niektorých okresoch západného Slovenska treba v piatok (28. 8.) počítať s vysokými teplotami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trnavského kraja, takmer celý Nitriansky kraj a okres Veľký Krtíš. Teplota sa tam môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomínajú meteorológovia.

Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním