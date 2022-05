Letti sa vďaka vlastnej pupočníkovej krvi druhýkrát narodila

Bratislava 31. mája (OTS) - Po vyčerpávajúcej chemoterapii jej krvotvorbu totiž pomohli obnoviť vlastné kmeňové bunky pupočníkovej krvi.



Prvé náznaky

Všetko sa začalo v roku 2016, keď Letti nemala ani dva roky. Pri bežnom vyšetrení sa pediatrovi nepozdávala jej brušná dutina. Prvý ultrazvuk podozrenie na pruh nepotvrdil, no ďalšie kontrolné vyšetrenie o polroka ukázalo, že dievčatko má zväčšenú ľavú obličku so zhubným útvarom. Lekári sa okamžite spojili s onkologickým oddelením nemocnice v Miškovci, kde predbežne potvrdili, že by mohlo ísť o Wilmsov tumor. Ide síce o zhubné ochorenie, avšak s až 80 % úspešnosťou liečby.



Od pruhu k neuroblastómu

Začal sa kolotoč vyšetrení a chemoterapeutická liečba, ktorá nezaberala, ba dokonca sa objavili metastázy. Lekári nadobudli podozrenie, že zrejme pôjde o niečo ešte závažnejšie. Ich obavy potvrdila histológia nálezu a rodina zrazu čelila štvrtému štádiu neuroblastómu. „Od lekára sme sa dozvedeli, že existuje len 30 % pravdepodobnosť uzdravenia,“ spomína Lettin otec so slzami v očiach. „Ak by sa však nádor odstránil a operácia bola úspešná, pravdepodobnosť by sa mohla zvýšiť na 50 %,“ dodáva.



Prvá vyhratá bitka

Pred samotnou operáciou musela Letti absolvovať neuveriteľných šestnásť dávok chemoterapie. Nemocničnú liečbu zvládala hrdinsky, hoci veľmi schudla a mala zavedenú nosovú sondu. O to väčšie bolo sklamanie, keď sa napriek enormnému úsiliu nádor nezmenšoval. Jedinou útechou bol mierny ústup metastáz. „V tomto období sme šance predpovedané lekárom vôbec nespochybňovali. Vedeli sme, že jedinou nádejou na vyliečenie je operačné odstránenie nádoru,“ vykresľuje situáciu starostlivý otec. Vysokorizikový až život ohrozujúci zákrok bol úspešný. Počas takmer sedem hodín trvajúcej operácie sa lekárom podarilo odstrániť všetky nádorové tkanivá, no vzhľadom na štádium choroby museli vyoperovať aj celú ľavú obličku. Letti zložitej životnej situácii čelila ako ozajstná bojovníčka a rýchle sa zotavovala. To však spolu s rodičmi ešte netušila, že je to len prvá vyhratá bitka v pomyselnej vojne.



Čo je neuroblastóm?

Neuroblastóm je typ rakoviny, ktorá sa vytvára v prvých nervových bunkách nazývaných neuroblasty, najčastejšie v nadobličkách. Za normálnych okolností z týchto nezrelých buniek vyrastú funkčné nervové bunky. Ak sa však kvôli genetickej chybe nekontrolovane rozrastajú a delia, stávajú sa z nich rakovinové bunky tvoriace nádor. Od rodičov sa takáto genetická mutácia dedí len zriedkavo. Takmer všetky prípady sa týkajú dojčiat a detí mladších ako päť rokov. Úspech liečby závisí od mnohých vecí – veku dieťaťa, rozsahu ochorenia a vlastností nádoru. Neuroblastóm sa môže rozšíriť aj do iných častí tela, ako sú lymfatické uzliny, kosti, pľúca alebo pečeň.



Vyčerpávajúca chemoterapia

Práve vysoké riziko recidívy s metastázami bolo dôvodom, prečo Letti dostala vysokú dávku chemoterapie. Tá však usmrtila nielen zostatkové bunky neuroblastómu, ale aj zdravé biele krvinky, ktoré sú základom imunity ľudského tela. Aby sa predišlo akýmkoľvek zdravotným komplikáciám kvôli jej oslabenému imunitnému systému, bolo nutné umiestniť Letti do špeciálneho sterilného priestoru. Aj samotné návštevy rodičov si vyžadovali dodržiavanie prísnych opatrení – dvojitý sterilný plášť, dve vrstvy sterilných čiapok a rovnako aj rukavíc. Letti pobudla v sterilnom prostredí približne mesiac a liečba bola ukončená transplantáciou jej vlastnej pupočníkovej krvi.



Na Vianoce spolu

Rozhodnutie Lettiných rodičov odobrať jej pri narodení pupočníkovú krv, ktorú mala uloženú v rodinnej banke na Slovensku, sa ukázalo ako zásadné. Lekári využili kmeňové bunky na obnovu krvotvorby a dievčatko o pár týždňov premiestnili na štandardné oddelenie. Najkrajší darček však prišiel až na Vianoce. Letti nielenže prepustili do domácej opatery, ale kontrolné vyšetrenia navyše ukázali, že žiadna ďalšia liečba nie je potrebná. „Od roku 2018 je Letti bez akéhokoľvek nádoru či metastázy,“ hovorí vďačný otec a zároveň odkazuje ostatným rodičom, ktorí sa pre odber pupočníkovej krvi ešte len rozhodujú: „Pupočníková krv sa dá využiť buď ako hlavná, ale aj ako podporná liečba mnohých závažných ochorení. Nikdy neviete, čo prinesie budúcnosť a môžete ňou zachrániť život svojho dieťaťa. A my sme sa pri pôrode rozhodli správne!“