LEXMANN: Občania nesmú byť trestaní za voľbu Fica odobraním eurofondov

Bratislava 18. apríla (Teraz.sk) – Politikárčenie s eurofondami a snaha trestať občanov Slovenska za zvolenie vlády Roberta Fica (Smer-SD) odobratím eurofondov sú nespravodlivé a KDH to odmieta. V TASR TV to povedala líderka eurokandidátky KDH Miriam Lexmann.Pripomenula, že eurofondy sú kľúčový nástroj podpory rozvoja slovenských regiónov.KDH má podľa M. Lexmann má k politike Smeru-SD dlhodobo výhrady a urobilo všetko preto, aby napríklad nedošlo k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).Samotné rozhodnutie o existencii tohto úradu však KDH považuje za vec, ktorá patrí do výlučnej právomoci členských štátov, Európska únia môže len sledovať, či implementácia rozhodnutia prebieha korektne.povedala.Procedúra na odoberanie eurofondov má podľa M. Lexmann jasné pravidlá a tie je potrebné dodržiavať.zdôraznila M. Lexmann. Pripomenula, že hnutie sa v tomto zmysle tomto obrátilo listom aj na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.Lexmann upozornila, že keď sa v Európskom parlamente schvaľoval mechanizmus, na základe ktorého je možné odoberať eurofondy, podporili ho poslanci Progresívneho Slovenska, ale aj Smeru-SD.konštatovala M. Lexmann s tým, že mechanizmus nepodporil ani jeden z dvoch zástupcov KDH v europarlamente.Na druhej strane, Európska komisia má podľa Lexmann záujem na tom, aby členské štáty prosperovali a je možné viesť s ňou konštruktívny dialóg. Komunikáciu vlády Roberta Fica s Európskou komisiou o plnení míľnikov Plánu obnovy považuje M. Lexmann za nedostatočnú. Na poznámku, že Plán obnovy bol písaný v období vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera a mnohé jeho míľniky nie sú stanovené realisticky, Lexmann reagovala, že ak premiér potrebuje pri implementácii plánu ústretovosť Európskej komisie, o to skôr mal svoj dialóg s ňou rozbehnúť inak.konštatovala.KDH podľa nej nesúhlasí s migračným paktom, ktorý po dlhých diskusiách napokon 10. apríla prijal Európsky parlament. Suma, ktoré majú platiť členské štáty za to, že sa rozhodnú neprijať migranta, je podľa nej stanovená príliš vysoko a neexistuje žiadna záruka, že sa v ďalších rokoch nebude ešte zvyšovať.upozornila.Za príkladEurópskeho parlamentu považuje Lexmann pretláčanie práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ, ku ktorému 11. apríla v prijatom uznesení vyzval Európsky parlament.vyhlásila.Kandidátna listina KDH, ktorú otváraa uzatvára bývalý eurokomisárdáva podľa nej záruku, že KDH bude strážiť suverenitu Slovenska vo vnútri únie, ale bude sa snažiť presadiť v EÚ aj naše pohľady na to, ako by mala v budúcnosti meniť.