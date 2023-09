Čo je nové vo vede? Kávové usadeniny dokážu spevniť betón

Bratislava 15. septembra (TASR) – Vo svete vedy sa v uplynulom týždni objavilo viacero zaujímavých správ. Ľudia nosia v ústach zárodok tretej súpravy zubov, LHC oslavuje 15. výročie svojho spustenia a tepelne upravené kávové usadeniny dokážu spevniť betón až o tretinu. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Veľký hadrónový urýchľovač častíc (Large Hadron Collider, LHC) je nielen najväčším urýchľovačom, ale tiež najväčším experimentálnym zariadením na svete. Už pätnásť rokov pomáha ľudstvu nahliadnuť do štruktúry hmoty a potvrdiť správnosť tzv. Štandardného modelu (súbor teórií vysvetľujúcich podstatu elementárnych častíc a fyzikálnych síl). V roku 2012 sa vďaka urýchľovaču podarilo experimentálne potvrdiť, že existuje častica Higgsov bozón.



Urýchľovač v blízkosti Ženevského jazera na hraniciach Francúzska a Švajčiarska prevádzkuje Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN). Jej súčasťou je od roku 1993 aj Slovenská republika. Vývoj projektu trval 20 rokov a jeho náklady dosiahli v prepočte 6,3 miliardy eur. Od spustenia urýchľovača do prevádzky uplynulo v nedeľu 10. septembra 15 rokov.



Tepelne upravené kávové usadeniny dokážu zvýšiť pevnosť betónu v tlaku až o 30 percent, uvádza štúdia zverejnená v časopise Journal of Cleaner Production.



Denne sa celosvetovo vypijú približne dve miliardy šálok kávy, uvádza kávový cech British Coffee Association. Použitá usadenina z ich prípravy vo väčšine prípadov putuje na skládky odpadu, kde sa z nich uvoľňuje metán, skleníkový plyn až 21-násobne silnejší ako oxid uhličitý. Tím austrálskych vedcov našiel spôsob, ako aspoň časť použitých usadenín recyklovať a zabrániť tak produkcii ďalších skleníkových plynov.



Bežný betón tvorí cement, voda a kamenivo rôznych frakcií. Každá z týchto zložiek má presne určený pomer v závislosti od účelu, pre ktorý bude betón slúžiť. Pomleté kávové usadeniny by mohli na stavbách nahradiť časť najjemnejšej frakcie používanej pri výrobe betónu.



Vedci robia výrazné pokroky vo vývoji nového lieku, ktorý môže pomôcť pacientom trpiacim anodontiou.



Genetická porucha anodontia postihuje približne jedno percento populácie. Prejavuje sa absenciou mliečneho alebo trvalého chrupu u ľudí. Má dve formy, úplnú a čiastočnú, v prípade absencie iba niektorých zubov sa táto porucha zvykne označovať aj ako hypodontia. Pomerne častou formou hypodontie je absencia tretích stoličiek, tzv. zubov múdrosti.