Lidl opäť podal pomocnú ruku vážne chorým novorodencom

Zľava - Peter Vaněk, riaditeľ nemocnice, Elena Nemcová, primárka novorodeneckého oddelenia, Matúš Gála, generálny riaditeľ LIDL Foto: LIDL

Ružomberok 25. októbra (OTS) - Zákazníci spoločnosti Lidl Slovenská republika opäť potvrdili, že majú srdce na správnom mieste. Vďaka ich podpore získa všetkých 52 pracovísk na Slovensku umožňujúcich bezplatný pôrod zostavu život zachraňujúcich prístrojov pre novorodencov. V rámci projektu „Dobré rozprávky“ venoval diskont počas piatich rokov nemocniciam dôležité prístroje v hodnote takmer 4 500 000 €.Od 7. októbra mohli zákazníci Lidla získať za každých 20 € nákupu jednu z troch jedinečných audiorozprávok na motívy príbehov Pavla Dobšinského: „Mechúrik Koščúrik“, „Myšacia bundička“ a „Zlatá priadka“ za symbolické 1 €. A toto jedno euro opäť dokázalo zázraky. Diskontný reťazec totiž venuje dôležité prístrojové vybavenie všetkým 52 novorodeneckým pracoviskám, ktoré na Slovensku umožňujú bezplatný pôrod, v hodnote celého výnosu z akcie.Prvý set prístrojov odovzdali zástupcovia Lidla vo štvrtok 24. októbra v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. „“, uviedol, riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN. „,“ povedal, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Pomoc predčasne narodeným deťom je o to dôležitejšia, že dlhodobé zdravotné následky sa u nich vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov. Každé 11. dieťa narodené na Slovensku sa na svet vypýta predčasne a mnoho z týchto približne päťtisíc novorodencov potrebuje v prvých, tzv. „zlatých minútach“ svojho života intenzívnu lekársku starostlivosť.Od roku 2015 získali slovenské nemocnice umožňujúce bezplatný pôrod od Lidla život zachraňujúce prístroje pre novorodencov v celkovej hodnote takmer 4 500 000 €. V aktuálnom ročníku projektu „Dobré rozprávky“ mali neonatologické pracoviská možnosť vybrať si z dvoch setov prístrojov. „“ vysvetlil, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu. Prof. Zibolen, ktorý je odborným garantom projektu, predstavil aj druhú sadu prístrojov: „“ Sada umožní aj sledovanie dodávky kyslíka, ako aj monitorovanie krvného tlaku a činnosti srdca. Cieľom použitia prístrojov je, aby deti počas transportu na oddelenie boli optimálne liečené a vyhli sa komplikáciám, ktoré by mohli mať nepriaznivé následky na celý život.Starostlivosť o vážne choré deti patrí medzi hlavné priority v rámci spoločensky zodpovedných aktivít diskontného reťazca. Popri projekte „Dobré rozprávky“ podporuje Lidl spolu so svojimi zákazníkmi zdravotne znevýhodnené deti aj v rámci kampane „Od začiatku v dobrých rukách“. V rámci neho pomáha reťazec každý týždeň jednému dieťaťu do troch rokov podľa jeho diagnózy. Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk