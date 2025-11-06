< sekcia Import
Liečivé huby: Potravina budúcnosti, ktorú musíte spoznať
V dnešnom rýchlom svete je čoraz dôležitejšie udržať si vitalitu a vnútornú rovnováhu. Liečivé huby, známe z tradičnej čínskej medicíny, dokážu pomôcť obnoviť energiu a životný elán. Ich využitie siaha až do starovekého Egypta, kde si ich údajne obľúbili samotní faraóni.
Autor OTS
Bratislava 6. novembra (OTS) - Farmaceutka Jana Dubajová z lekárne Dr. Max vysvetľuje, že v súčasnosti sa tieto „zázračné“ huby opäť dostávajú do popredia, najmä vďaka rastúcemu záujmu o funkčnú a holistickú medicínu. Obsahujú totiž množstvo bioaktívnych látok, ktoré podporujú odolnosť voči stresu, zvyšujú hladinu energie, zlepšujú kvalitu spánku, náladu aj schopnosť sústrediť sa.
Potravina budúcnosti
Najpopulárnejšie liečivé huby sú považované za tzv. adaptogény – pripravujú náš organizmus na to, aby zvládol to, čo život prináša a neprepadli sme úzkosti. „Hoci liečivé huby ako také nie sú liekmi, ponúkajú veľké množstvo zdravotných benefitov. Podporujú imunitný systém, ochraňujú bunky pred oxidačným stresom, regulujú zápalové procesy v tele, upravujú hladinu cukru a cholesterolu v tele, podporujú mozog, nervový systém, kognitívne funkcie či zvyšujú energiu a libido,“ tvrdí Jana Dubajová z Dr. Max. Hlavný rozdiel medzi liečivými a bežnými hubami je v obsahu viacerých účinných látok, ako sú beta-glukány, antioxidanty a lektín. Taktiež sú zdrojom vitamínov a stopových prvkov – riboflavínu, tiamínu, kyseliny listovej, kyseliny pantoténovej, vitamínu C, betakaroténu, vápnika, jódu, železa, horčíka, mangánu, fosforu, draslíka, selénu, sodíka či zinku. Právom sa nazývajú potravinou budúcnosti.
Betaglukány podporujú imunitu, pomáhajú telu bojovať proti infekciám a vyživujú črevný mikrobióm. Vyskytujú sa vo väčšine liečivých húb, najviac v Hlive ustricovej, z ktorej sa izolujú do tabliet. Antioxidanty chránia telo pred poškodením voľnými radikálmi. Lektín stabilizuje hladinu cukru v krvi spomalením trávenia a vstrebávania sacharidov.
Foto generované AI
Huba nesmrteľnosti
Najznámejšou spomedzi zázračných húb je Reishi (Lesklokôrovka obyčajná), ktorá je považovaná v tradičnej čínskej medicíne za božskú hubu nesmrteľnosti. Rastie na dreve a je charakteristická svojou červenou farbou a lesklým povrchom. Obsahuje betaglukány, triterpenoidy, kumarín, manitol, alkaloidy a rôzne typy sterolov. „Táto huba zlepšuje imunitu a kvalitu spánku, reguluje krvný tlak, cholesterol aj hladinu cukru v krvi. Má protizápalové účinky, ktoré sa využívajú pri liečbe chronických zápalových stavov,“ vysvetľuje Jana Dubajová z Dr. Max. Po podaní extraktu z tejto huby dochádza k nárastu tzv. „prirodzených zabíjačských buniek“ – sú to biele krvinky, ktoré bojujú proti infekciám a rakovinovým bunkám.
Foto: Haberdoedas
Podpora dlhovekosti aj afrodiziakum
Medzi športovcami a ľuďmi s aktívnym životným štýlom je mimoriadne obľúbená parazitická huba Cordyceps (Húsenica čínska) pre svoje výrazné adaptogénne vlastnosti – podporuje zvýšenie energie a odstraňuje únavu. Tradiční liečitelia v čínskom a tibetskom regióne zistili, že kozy a ovce po konzumácii tejto huby zostali dlhšie mladé a začali ju používať na podporu dlhovekosti u ľudí. Nemenej zaujímavým faktom je jej vplyv na mozgové bunky. Aktívne zložky podporujú energetický metabolizmus, odstraňujú toxické odpadové látky z organizmu a tým posilňujú funkciu obličiek. „V starovekej Číne sa používala táto huba ako afrodiziakum. Zatiaľ, čo už žien zvyšuje libido, u mužov dochádza k zlepšeniu plodnosti a kvality spermií,“ prezrádza ďalšiu zaujímavosť o tejto hube farmaceutka z Dr. Max.
Foto generované AI
Levia hriva
Hube Hericium sa hovorí aj Koralovec ježovitý alebo Levia hriva. Má nezameniteľný vláknitý povrch a na popularite naberá vďaka svojim účinkom na ľudský mozog. Obsahuje rôzne polysacharidy a neurotrofické faktory, podporuje tvorbu proteínu nervového rastového faktoru NFG a myelínu, ktoré sú nevyhnutné pre rast a ochranu neurónov. „Viaceré štúdie naznačujú, že jeho pravidelná konzumácia môže zmierniť závažnosť symptómov sklerózy multiplex. Taktiež obsah beta-glukánov podporuje detoxikáciu mozgu od škodlivých látok a zmierňuje zápalové procesy, ktoré sú spojené s vývojom Alzheimerovej choroby. Pripisuje sa mu schopnosť ovplyvniť motorické symptómy spojené s Parkinsonovou chorobou – najmä tras, chvenie a stuhnutosť,“ tvrdí farmaceutka z Dr. Max.
Foto generované AI
Protizápalové a protinádorové účinky
Na brezách v chladných oblastiach severnej pologule parazituje Čaga (Ryšavec šikmý). Zvonka vyzerá nepríťažlivo a ako spálené uhlie, zato vnútro je veľmi bohaté výživové látky. Vysoký obsah antioxidantov neutralizuje voľné radikály a znižuje oxidačný stres, kyselina betulínová má protizápalové a protinádorové vlastnosti a pravidelná konzumácia sa spája so zlepšením trávenia. Z vrchnej vrstvy brezovej kôry extrahuje melanín, čo rozširuje jej použitie pre zdravý stav pokožky a ochranu pred škodlivým UV žiarením.
Foto: Unsplash.com/Yuval Zukerman
Podpora dlhovekosti a energie Qi
Shiitake (Húževnatec jedlý) patrí medzi najobľúbenejšie huby na svete vďaka výraznej chuti a zdravotným benefitom. Pestuje sa na odumretom dreve a spoznáte ju podľa tmavohnedého klobúka s bielymi škvrnami. Podporuje srdce, obehový systém a pomáha znižovať cholesterol. Obsahuje lentanín, ktorý môže ničiť nádorové bunky, a je bohatá na vitamíny skupiny B. V tradičnej čínskej medicíne sa využíva na podporu dlhovekosti a energie Qi.
„Ako pri všetkých látkach, ktoré prijímame, aj tu sa však treba mať na pozore, lebo liečivé huby môžu predstavovať zároveň aj riziko. Môžu mať interakcie s niektorými liekmi alebo sú pri niektorých ochoreniach kontraindikované. Pred ich použitím sa preto vopred poraďte s lekárom alebo lekárnikom, aby sa predišlo prípadným komplikáciám,“ uzatvára Jana Dubajová z Dr. Max.
Potravina budúcnosti
Najpopulárnejšie liečivé huby sú považované za tzv. adaptogény – pripravujú náš organizmus na to, aby zvládol to, čo život prináša a neprepadli sme úzkosti. „Hoci liečivé huby ako také nie sú liekmi, ponúkajú veľké množstvo zdravotných benefitov. Podporujú imunitný systém, ochraňujú bunky pred oxidačným stresom, regulujú zápalové procesy v tele, upravujú hladinu cukru a cholesterolu v tele, podporujú mozog, nervový systém, kognitívne funkcie či zvyšujú energiu a libido,“ tvrdí Jana Dubajová z Dr. Max. Hlavný rozdiel medzi liečivými a bežnými hubami je v obsahu viacerých účinných látok, ako sú beta-glukány, antioxidanty a lektín. Taktiež sú zdrojom vitamínov a stopových prvkov – riboflavínu, tiamínu, kyseliny listovej, kyseliny pantoténovej, vitamínu C, betakaroténu, vápnika, jódu, železa, horčíka, mangánu, fosforu, draslíka, selénu, sodíka či zinku. Právom sa nazývajú potravinou budúcnosti.
Betaglukány podporujú imunitu, pomáhajú telu bojovať proti infekciám a vyživujú črevný mikrobióm. Vyskytujú sa vo väčšine liečivých húb, najviac v Hlive ustricovej, z ktorej sa izolujú do tabliet. Antioxidanty chránia telo pred poškodením voľnými radikálmi. Lektín stabilizuje hladinu cukru v krvi spomalením trávenia a vstrebávania sacharidov.
Foto generované AI
Huba nesmrteľnosti
Najznámejšou spomedzi zázračných húb je Reishi (Lesklokôrovka obyčajná), ktorá je považovaná v tradičnej čínskej medicíne za božskú hubu nesmrteľnosti. Rastie na dreve a je charakteristická svojou červenou farbou a lesklým povrchom. Obsahuje betaglukány, triterpenoidy, kumarín, manitol, alkaloidy a rôzne typy sterolov. „Táto huba zlepšuje imunitu a kvalitu spánku, reguluje krvný tlak, cholesterol aj hladinu cukru v krvi. Má protizápalové účinky, ktoré sa využívajú pri liečbe chronických zápalových stavov,“ vysvetľuje Jana Dubajová z Dr. Max. Po podaní extraktu z tejto huby dochádza k nárastu tzv. „prirodzených zabíjačských buniek“ – sú to biele krvinky, ktoré bojujú proti infekciám a rakovinovým bunkám.
Foto: Haberdoedas
Podpora dlhovekosti aj afrodiziakum
Medzi športovcami a ľuďmi s aktívnym životným štýlom je mimoriadne obľúbená parazitická huba Cordyceps (Húsenica čínska) pre svoje výrazné adaptogénne vlastnosti – podporuje zvýšenie energie a odstraňuje únavu. Tradiční liečitelia v čínskom a tibetskom regióne zistili, že kozy a ovce po konzumácii tejto huby zostali dlhšie mladé a začali ju používať na podporu dlhovekosti u ľudí. Nemenej zaujímavým faktom je jej vplyv na mozgové bunky. Aktívne zložky podporujú energetický metabolizmus, odstraňujú toxické odpadové látky z organizmu a tým posilňujú funkciu obličiek. „V starovekej Číne sa používala táto huba ako afrodiziakum. Zatiaľ, čo už žien zvyšuje libido, u mužov dochádza k zlepšeniu plodnosti a kvality spermií,“ prezrádza ďalšiu zaujímavosť o tejto hube farmaceutka z Dr. Max.
Foto generované AI
Levia hriva
Hube Hericium sa hovorí aj Koralovec ježovitý alebo Levia hriva. Má nezameniteľný vláknitý povrch a na popularite naberá vďaka svojim účinkom na ľudský mozog. Obsahuje rôzne polysacharidy a neurotrofické faktory, podporuje tvorbu proteínu nervového rastového faktoru NFG a myelínu, ktoré sú nevyhnutné pre rast a ochranu neurónov. „Viaceré štúdie naznačujú, že jeho pravidelná konzumácia môže zmierniť závažnosť symptómov sklerózy multiplex. Taktiež obsah beta-glukánov podporuje detoxikáciu mozgu od škodlivých látok a zmierňuje zápalové procesy, ktoré sú spojené s vývojom Alzheimerovej choroby. Pripisuje sa mu schopnosť ovplyvniť motorické symptómy spojené s Parkinsonovou chorobou – najmä tras, chvenie a stuhnutosť,“ tvrdí farmaceutka z Dr. Max.
Foto generované AI
Protizápalové a protinádorové účinky
Na brezách v chladných oblastiach severnej pologule parazituje Čaga (Ryšavec šikmý). Zvonka vyzerá nepríťažlivo a ako spálené uhlie, zato vnútro je veľmi bohaté výživové látky. Vysoký obsah antioxidantov neutralizuje voľné radikály a znižuje oxidačný stres, kyselina betulínová má protizápalové a protinádorové vlastnosti a pravidelná konzumácia sa spája so zlepšením trávenia. Z vrchnej vrstvy brezovej kôry extrahuje melanín, čo rozširuje jej použitie pre zdravý stav pokožky a ochranu pred škodlivým UV žiarením.
Foto: Unsplash.com/Yuval Zukerman
Podpora dlhovekosti a energie Qi
Shiitake (Húževnatec jedlý) patrí medzi najobľúbenejšie huby na svete vďaka výraznej chuti a zdravotným benefitom. Pestuje sa na odumretom dreve a spoznáte ju podľa tmavohnedého klobúka s bielymi škvrnami. Podporuje srdce, obehový systém a pomáha znižovať cholesterol. Obsahuje lentanín, ktorý môže ničiť nádorové bunky, a je bohatá na vitamíny skupiny B. V tradičnej čínskej medicíne sa využíva na podporu dlhovekosti a energie Qi.
„Ako pri všetkých látkach, ktoré prijímame, aj tu sa však treba mať na pozore, lebo liečivé huby môžu predstavovať zároveň aj riziko. Môžu mať interakcie s niektorými liekmi alebo sú pri niektorých ochoreniach kontraindikované. Pred ich použitím sa preto vopred poraďte s lekárom alebo lekárnikom, aby sa predišlo prípadným komplikáciám,“ uzatvára Jana Dubajová z Dr. Max.