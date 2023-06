Lieky na predpis pacientom už vozia aj domov, ŠÚKL sa tým zaoberá

Bratislava 4. júna (TASR) - Súčasná legislatíva neumožňuje lekárňam dovoz liekov na predpis pacientom domov. Môžu si ich vybrať iba v lekárňach, prípadne si objednať donášku voľnopredajných liekov. Na Slovensku však službu začalo ponúkať občianske združenie. Jej využitie je podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na zvážení každého jedného pacienta. Pre TASR potvrdil, že spoločnosťou sa zaoberá. Rovnako tak lekárňou, ktorá začala lieky na predpis dovážať tiež. Ministerstvo zdravotníctva má za to, že by sa mali vydávať iba v lekárňach.



Nová služba funguje prostredníctvom registrácie na webe združenia. "Len čo zistíme, že má pacient predpísaný recept, telefonicky ho kontaktujeme a sám sa rozhodne, či si lieky pôjde vyzdvihnúť osobne alebo nás požiada o ich doručenie," ozrejmilo pre TASR občianske združenie Medicamentum. Záujem podľa neho prejavujú najmä pacienti odkázaní na pomoc okolia, pre ktorých je lekáreň ťažko dostupná. Okrem toho aj opatrovatelia či starostovia, ktorí riešia problematiku starostlivosti o seniorov vo svojich obciach. Službu na svojich weboch propagujú viaceré samosprávy.



Z hľadiska regulácie výdaj podľa ŠÚKL právne prebieha na základe splnomocnenia. "Pokiaľ pacienti odovzdajú svoje osobné údaje splnomocnencovi, ktorý to za nich vykoná, je na zvážení každého jedného pacienta," vysvetlila pre TASR hovorkyňa ústavu Jana Matiašová s tým, že riziko znehodnotenia, zlého skladovania alebo poškodenia takto vydaného lieku pacient znáša plne dobrovoľne. ŠÚKL zároveň podotkol, že na Slovensku je vysoký počet lekární, približne 2200, a teda nevidí problém si lieky kedykoľvek vyzdvihnúť.



Ozrejmil, že v prípade ponúkanej služby preveruje, či občianske združenie pracuje v súlade so zákonom. Združenie pre TASR potvrdilo, že záujem zo strany ŠÚKL eviduje a komunikuje s ním. "Upozornili nás na drobnú nezrovnalosť v našej komunikácii, ktorú sme okamžite odstránili. Prišli sme aj s ponukou osobného stretnutia, na ktorom by sme prebrali pokračovanie spolupráce a zodpovedali všetky prípadné nejasnosti," priblížilo. Deklaruje tiež, že službu vopred konzultovali s renomovanými advokátskymi kanceláriami, zaoberajúcimi sa zdravotníckym právom, ako aj s profesionálmi na GDPR.



Rezort zdravotníctva podotkol, že dôležitou súčasťou výdaja predpísaného lieku farmaceutom je priama komunikácia s pacientom, vysvetlenie správneho dávkovania liekov, upozornenie na osobitné varovania pri jeho užívaní, skontrolovanie prípadných interakcií medzi vydávanými liekmi a týmito činnosťami zabezpečiť bezpečné a správne užívanie liekov. "Máme za to, že lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, by mali byť vydávané v lekárni," skonštatoval.



Rovnaký názor má aj Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) na Slovensku. "Máme za to, že lieky vydávané na predpis majú byť expedované priamo v lekárni. V role farmaceuta vidíme profesionálnu expertízu, ktorá pri výdaji lieku plní aj akúsi sekundárnu podporu navrhnutej farmakologickej liečby," uviedol pre TASR odborný garant asociácie Ladislav Pôčik. K možnej službe dovozu liekov z internetovej lekárne dnes z pohľadu APSL chýba potrebná regulácia a kontrola. "Čo nás skôr odrádza sa takouto témou v súčasnosti vôbec zaoberať," povedal Pôčik v reakcii na otázku, či uvažujú nad zavedením podobnej služby vo svojich internetových lekárňach.



Ministerstvo zdravotníctva nateraz legislatívu meniť neplánuje. "Na základe platnej legislatívy predmetom internetového výdaja môžu byť len registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis," priblížilo ministerstvo.



ŠÚKL okrem združenia prešetruje aj činnosť jednej lekárne, ktorá taktiež ponúka službu dovozu lieku na predpis pacientom domov. "V tomto prípade nevieme poskytnúť informácie, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovacieho prípadu," povedala Matiašová. Lekáreň na otázky TASR nereagovala.