LIGA NÁRODOV: Slováci zvíťazili nad Bieloruskom v úvodnom zápase

Bielorusko - Slovensko 0:1 (0:0)



Gól: 61. Suslov. Rozhodovali: Frappartová - Berchebru, Berthomieu (všetci Fr.), ŽK: Begunov - Duda, Boženík.



zostavy a striedania:



Bielorusko: Pavljučenko - Chadarkevič, Policevič, Judenkov - Begunov, Jablonskij (61. Bykov), Bačarov (82. Grečicho), Ševčenko - Ebong (72. Malkevič), Bachar (71. Solovej), Klimovič (71. Bessmertnij)



Slovensko: Rodák – Pekarík, Šatka, Škriniar, De Marco – Lobotka (89. Herc) – Schranz (59. Suslov), Kucka (74. Hrošovský), Duda (60. Rusnák), Weiss – Almási (74. Boženík)

Na snímke slovenskí futbalisti sa radujú po víťazstve 1:0 po zápase prvého kola tretej skupiny C-divízie Ligy národov vo futbale Bielorusko - Slovensko v srbskom meste Novi Sad v piatok 3. júna 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímkev pravo slovák Christian Herc a vľavo bielorus Sergej Politevič v zápase prvého kola tretej skupiny C-divízie Ligy národov vo futbale Bielorusko - Slovensko v srbskom meste Novi Sad v piatok 3. júna 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

hlas (zdroj: RTVS):



Štefan Tarkovič, tréner SR: "Veľmi si vážim toto víťazstvo. Viacerí hráči nášho tímu dlhšie nehrali zápas, Bielorusi boli viac zohratí. Ťažšie sme sa do toho dostávali, no napokon sme získali cenné víťazstvo. Takéto zápasy formujú charakter. Musíme sa z toho poučiť a správne zareagovať na veci, ktoré nefungovali. Som rád, že hráči, ktorí prišli počas zápasu z lavičky, pomohli tímu a oživili jeho hru. Tomáš Suslov je hráč, ktorý je schopný už vo svojom mladom veku pomôcť mužstvu."



Vladimír Weiss, stredopoliar SR: "Vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas. Súper viac bránil než útočil. Hral na brejky a bolo ťažké sa proti tomu presadiť. V prestávke sme si povedali, že s loptou musíme hrať rýchlejšie. Zároveň sme si opakovali, že musíme ostať trpezlivejší a tá šanca príde. To sa aj stalo. Som rád, že som dostal šancu od trénera. Snažil som sa nechať na ihrisku všetko, hoci to možno nebol najlepší výkon. Bolo to však odbojované a som rád, že sme zvíťazili. Najdôležitejšie sú tri body a to, aby sme sa dostali do B-skupiny."



Tomáš Suslov, autor jediného gólu: "Dať gól za národné mužstvo je najviac, čo môže hráč vo futbale dosiahnuť. Som veľmi rád, že bol aj víťazný. Bola to z moje strany strieľaná prihrávka. Kopol som to s očakávaním, že keď to nikto netečuje, tak to brankára môže prekvapiť. Som rád, že to tam skončilo."



Georgij Kondratiev, tréner Bieloruska: "Gratulujem súperovi k víťazstvu. My sme dali do toho všetko. Oba tímy mali svoje šance. Súper však skóroval a podarilo sa mu zvíťaziť."

tabuľka:



1. Kazachstan 1 1 0 0 2:0 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 0 1:0 3



3. Bielorusko 1 0 0 1 0:1 0



4. Azerbajdžan 1 0 0 1 0:2 0

Novi Sad 3. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Bieloruskom 1:0 vo svojom úvodnom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov. Na neutrálnej pôde v Novom Sade sa prvým reprezentačným gólom zaskvel Tomáš Suslov, ktorý centrom v 61. minúte prekvapil bieloruského brankára.V pozícii kapitána viedol slovenský tím Milan Škriniar. Zverenci Štefana Tarkoviča nastúpia v tomto asociačnom termíne aj proti Kazachstanu (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžanu (10. júna o 18.00 v Baku) a opäť Kazachstanu (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane).Slováci mali v úvodnom polčase viac z hry, prevahu v držaní lopty však nedokázali pretaviť do nebezpečných gólových príležitostí. V hre slovenského tímu chýbal moment prekvapenia a bieloruská defenzíva mu nedávala veľa priestoru. V nadstavenom čase boli blízko ku gólu Bielorusi, ale brankár Rodák si poradil so strelou Ebonga.Krátko po zmene strán mali Bielorusi ďalšiu príležitosť, keď sa Judenkov dostal k strele po odrazenej lopte, ale zvnútra šestnástky minul bránku. Po hodine hry sa na ihrisko dostal Suslov, keď vystriedal Schranza a okamžite sa zapísal do gólovej listiny. Dlhým centrom hľadal Almásiho, ktorý si nabehol na loptu, ale netrafil ju, no tá aj tak skončila za chrbtom brankára Pavljučenka - 0:1. Naďalej sa hral najmä bojovný futbal s pozornou defenzívou oboch tímov. Slováci boli naďalej aktívni, ale nemalú ofenzívnu hrozbu predstavovali aj Bielorusi, ktorých najväčšiu šancu nepremenil v 83. minúte Ševčenko, keď strelou z voleja obstrelil bránku. Slovenskí futbalisti si v závere bez väčších problémov postrážili tesný náskok, vďaka čomu vstúpili do Ligy národov tesným víťazstvom.