Liga za duševné zdravie: Negatívne emócie je dôležité akceptovať

Bratislava 17. septembra (TASR) - Prírodné katastrofy, ako sú záplavy, môžu mať devastujúci vplyv aj na psychické zdravie zasiahnutých ľudí. Dôležité je dať pocitom priestor, komunikovať s okolím a v prípade potreby sa obrátiť na odbornú pomoc. Poukázala na to Liga za duševné zdravie (LDZ).



"Katastrofické udalosti vo všeobecnosti spôsobujú emocionálny zmätok. Je normálne, že môžete cítiť šok, strach, zúfalstvo, zlosť alebo smútok. Nemusíte sa hanbiť za svoje pocity. Je to normálna reakcia na nenormálnu situáciu," uviedla liga. Odporúča prijať pocity a komunikovať o nich s blízkymi či ľuďmi v podobnej situácii. "Aj krátke rozhovory s inými evakuovanými môžu byť dôležité pre váš psychický stav," dodali odborníci.



Odporúčajú takisto obmedziť sledovanie médií. "Aj keď je dôležité byť informovaný o aktuálnej situácii, neustále sledovanie správ alebo sociálnych sietí môže zvyšovať stres a úzkosť," podotkla liga. Ľudia by podľa nej mali správy sledovať len v pravidelných intervaloch a sústrediť sa iba na overené zdroje.



LDZ radí sústrediť sa na prítomný okamih a na veci, ktoré možno kontrolovať. Pomôcť môžu podľa nej napríklad dychové cvičenia či postupné uvoľňovanie svalov. Odborníci takisto radia vytvoriť si rutinu a nezabúdať na pohyb. Zdrojom úľavy môže byť podľa nich aj pomoc ostatným. "Aj malé činy solidarity - ako poskytnutie praktickej pomoci alebo emocionálna podpora druhým - vám môžu pomôcť cítiť sa užitoční a podporiť vaše vlastné zvládanie situácie," vysvetlila liga.



Upozornila, že katastrofické situácie môžu vyvolať veľmi silné reakcie, ako sú pocity beznádeje, chronický stres alebo dokonca posttraumatický stresový syndróm. "Ak máte pocit, že si neviete rady so svojimi emóciami, alebo ak sa u vás prejavujú vážne príznaky, ako sú nočné mory, flashbacky alebo neustála úzkosť, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka," odporúčajú odborníci. Pripomenuli, že linky dôvery sú dostupné nonstop a bezplatne.