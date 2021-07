Na pultoch kníhkupectiev sa objavil nový Dominik Dán či Bill Gates

Bratislava 5. júla (TASR) – Novinky z oblasti detektívneho žánru, ekológie, historickej romance či literatúry pre mladých čitateľov z pera domácich aj zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Majster slovenskej detektívky Dominik Dán prichádza s novinkou Bremeno minulosti, ktorá je zasadená do februára 1991. Nad mŕtvym telom profesora z vysokej školy technickej sa vznáša množstvo otáznikov. Človek tejto profesie iste nemal len dobrých známych, ale je možné, aby naštrbené vzťahy dospeli až k vražde? Krauz s kolegami však rýchlo zistí, že obeť má za sebou nepeknú minulosť, z ktorej sa ju snažia usvedčiť mladé študentky. Zároveň je tu druhý prípad, ktorý je poznačený minulosťou. Stopy na starej kostre naznačujú, že jej bývalý majiteľ nezomrel prirodzenou smrťou. Keď sa zdá, že čas odvial všetky stopy, Burger sa kolegom prizná so starým hriechom, s hriechom z minulosti, ktorý postaví vyšetrovanie kostrového nálezu do úplne iného svetla.



Známy Američan Bill Gates je autorom knihy Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe. Vysvetľuje v nej, prečo sa musíme usilovať o nulové emisie skleníkových plynov, a zároveň opisuje, čo treba podniknúť na dosiahnutie tohto dôležitého cieľa. Čerpá zo svojich poznatkov o inováciách aj presadzovaní nových myšlienok na trhu a triezvo opisuje výzvy, ktorým čelíme. Vysvetľuje, v ktorých oblastiach už technológie pomáhajú znižovať emisie, kde ich možno využívať efektívnejšie, kde je nutný technologický prelom a kto na týchto zásadných inováciách pracuje.



Austrálčanka Anna Campbellová je autorkou historickej romance Sedem hriešnych nocí. Sidonie Forsythová chce zúfalo zachrániť život svojej sestry, preto súhlasí s desivým osudom. Za múrmi hradu Craven žije Jonas Merrick, notoricky známy darebák a zvodca, ktorému sa má oddať na sedem hriešnych nocí. Lenže počas tohto týždňa si zrazu uvedomí, že jej na tom darebákovi napriek všetkému záleží.



V ponuke sú aj dva tituly od známeho britského komika a autora detských bestsellerov Davida Walliamsa Najhorší učitelia na svete a Beštia z Buckinghamu. V prvej čitateľ spozná zástupkyňu, ktorá nechala samú seba po škole, či učiteľa, ktorý má panický strach z lôpt. V druhej to bude osud princa Alfréda, ktorý nikdy v živote nevyšiel z Buckinghamského paláca, zo sídla kráľovskej rodiny.