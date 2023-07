Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 3. júla (TASR) - Historický román, životopisný príbeh, ženský román či historická romanca z pera zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Zákon o zabudnutí je prvý historický román Roberta Harrisa, odohrávajúci sa prevažne v Amerike. Vychádza zo skutočného príbehu, pátrania po vrahoch kráľa Karola I. V roku 1660 zasadne na anglický trón Karol II., syn popraveného kráľa. Generál Edward Whalley a jeho zať plukovník William Goffe sú na úteku, hľadajú ich pre vraždu kráľa Karola I. Desať rokov po kráľovej poprave sa rojalisti opäť vrátili k moci. V Londýne Tajná rada poverí svojho sekretára Richarda Naylera, aby týchto zradcov priviedol pred súd, živých alebo mŕtvych.



Viera, nádej a masaker je kniha o vnútornom živote Nicka Cavea. Vznikla na základe rozhovorov s novinárom Seanom O'Haganom a hľadá odpovede na otázku, čo je skutočnou hnacou silou Caveovho života a tvorby. Otvorene rozoberajú život Nicka Cavea od detstva až po súčasnosť, jeho lásky, pracovnú etiku aj dramatickú premenu, ktorou v posledných rokoch prešiel. Nick Cave sa aktívne venuje hudbe vyše 40 rokov, známy je ako skladateľ a spevák skupiny Nick Cave & The Bad Seeds.



C. J. Connolly je autorom ženského románu Láska môjho lepšieho života. Josie oslavuje 36. narodeniny. Je slobodná Angličanka, ktorá žije v malom byte v New Yorku. Chýba jej rodina, ale rozhlasový program, ktorý moderuje, sa dobre rozbieha. Navyše muž, do ktorého je už mesiace zamilovaná, sa rozišiel so svojou priateľkou, a tak jej svitá na lepšie časy. Josie má nehodu, zobudí sa v nemocnici, pri lôžku sedí atraktívny muž. Musí sa rozhodnúť, či sa vráti k starému životu alebo zostane s novou láskou.



Abigail Wilsonová je autorkou historickej romance Manželská pretvárka. Ovdovený lord Adrian Torrington súhlasil, že sa stane špiónom v službách britskej koruny. Nikdy neplánoval, že sa bude vydávať za lúpežníka, a už vôbec nie, že prepadne nesprávny koč. Keď však uviazne na ceste s mladou ženou v bezvedomí a dieťaťom, je nútený navrhnúť jej manželstvo, aby ochránil nielen jej česť, ale i vlastnú totožnosť a nebezpečné poslanie.