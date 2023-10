OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 16. októbra (TASR) - Novinky z oblasti trileru, historického románu, románu z éry socializmu či fantasy pre deti rozšírili v týchto dňoch ponuku literatúry na pultoch slovenských knižných obchodov.



Joy Fieldingová je autorkou trileru Opatrovateľka. Jodi je živiteľka rodiny a špičková realitná maklérka. Jej manžel Harrison však veľmi neprispieva do rodinného rozpočtu. Kedysi mal veľké sny, ale dnes je len priemerným spisovateľom, ktorý žiarli na manželkine úspechy. Jodinmu otcovi Vicovi ťahá na osemdesiatku, no stará sa o manželku Audrey. Tej pred desiatimi rokmi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Jodi sa rozhodne prijať opatrovateľku, ktorá sa bude starať o Audrey a Vica.



Červená kráľovná autorky Philippy Gregory je najnovším románov z historickej série, odohrávajúcej sa v Anglicku počas vojny ruží. Jeho ústrednou postavou je Margaréta Beaufortová, citlivá, odmala prepiato nábožensky založená sirota, z ktorej vyrastá sebavedomá mladá žena. Vydá sa za šľachtica Edmunda Tudora. V trinástich rokoch privádza na svet svojho jediného potomka Henricha, budúceho kráľa, ktorého si história pamätá pod menom Henrich VII. Tudor.



Taťjana Lehenová v románe Nepoložená otázka ponúka príbeh Ely z čias socializmu, ktorý skrýva zradné tajomstvo. Hľadá odpoveď na otázky, kde a kedy sa začal roztáčať kolotoč viny a trestu, aký podiel na ľudskom zlyhaní majú totalitné režimy alebo je to inak a človek si za všetko napokon môže sám.



Aisling Fowler je autorkou fantasy pre deti Zrodená v ohni. Dvanástka zložila lovecký sľub a vzdala sa vlastného mena, aby sa naučila umeniu boja s netvormi. Pravda je však oveľa smrteľnejšia, trénuje, aby sa pomstila tým, ktorí jej vzali rodinu. Lenže keď za múry sídla prvý raz po rokoch prenikne nepriateľ a unesie mladé dievča, nezaváha ani na chvíľu, na vlastnú päsť sa vydá do neznáma a pustí sa do pátrania, ktoré zmení nielen jej život, ale aj celý svet.