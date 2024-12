OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 23. decembra (TASR) - Vianoce sú už za dverami a k nim patrí aj niekoľko knižných tipov, ktoré zaručene urobia radosť rôznym vekovým kategóriám detských čitateľov.



Babča B. Kardošová potešila fanúšikov obľúbenej série o fakticky fantastických kamošoch piatou knihou, ktorá má názov Traja kamoši a fakt napínavý príbeh. Juraj má čerstvých pätnásť a znova zažije fakt napínavé chvíle. V susedstve sa totiž potuluje banda vykrádačov a tých treba odhaliť. Dôležitú úlohu zohrá aj Jurajov vzťah k malej sestre Evičke, vďaka ktorej získava vzácny pohľad do sveta dievčat a žien.



Branislav Jobus je autorom knižnej série o dobrosrdečnom muflónovi s názvom Muflón Ancijáš v opere. Ancijáš sa po poslednom dobrodružstve ocitol vo vesmíre. Obetoval sa a zostal tam len preto, aby zachránil orchester, ktorý chcel zahrať prvú vesmírnu operu - o muflónovi Ancijášovi. Keďže predstavenie zmarila vesmírna havária, riaditeľ Slovenského národného divadla a šéf opery sa rozhodli, že predstavenie odohrajú oni, pretože Ancijáško si to zaslúži. A takúto slávu si Ancijáš nemohol nechať ujsť.



Príbeh najnovšej knihy spisovateľky Marty Hlušíkovej s názvom Leto s Marge sa odohráva pri mori v čase letnej dovolenky. Dominik a Oskar sú obyčajní chlapci, no babka, ktorú si všimnú pod vedľajším slnečníkom, je neobyčajná. Farebná ako vianočné svetielka s motýľmi v oranžových vlasoch. Dedko, čo sa o ňu stará, vyzerá ako Homer Simpson. Veď to nemôže byť nik iný ako Marge. Nemá síce modré vlasy, no každý deň sŕka piňakoládu, má aspoň sto rokov a chce zistiť, aký je to pocit, keď človeka zahrabú do teplého piesku. Kto je tá zvláštna babka?



Martina Juhász je autorkou troch detských kníh o Glórii, malom zvedavom dievčatku, ktoré rado objavuje svet, zisťuje ako funguje a vždy sa niečo nové naučí. V najnovšej knihe Glória víta Vilmu sa malej všímavej škôlkarke otočí život hore nohami. Už nie je jedináčik. Má sestričku Vilmu. Zrazu sa musí o všetko deliť, aj o rodičov a navyše sa sťahuje z bytu do domu.



Príbeh knihy Edison nemeckého autora Torbena Kuhlmanna s podtitulom Záhada strateného myšieho pokladu je inšpirovaný inovátorom Thomasom Alvom Edisonom a vynálezom, ktorý navždy osvetlil ľudstvo. Ústrednou postavou knihy je opäť malá myška žijúca vo svete veľkých zmien. Inteligentné hlodavce už študujú na myších univerzitách a so zvedavosťou sledujú ľudské vynálezy.