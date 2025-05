OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 26. mája (TASR) - Novinky z oblasti histórie, prírodných živlov, historickej romance či poviedok pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Druhá kráľovná z pera Philippy Gregory je ôsmou knihou série historických románov o ženách tudorovskej dynastie. Proti sebe stoja dve silné ženy - dve kráľovné súperiace o trón. Protestantka z dynastie Tudorovcov a kráľovná Anglicka Alžbeta I., ktorej vládu charakterizoval najmä rozkvet umenia známy ako alžbetínska renesancia, súperí o moc so škótskou kráľovnou Máriou I. Neochvejná katolíčka Mária Stuartová si ako vnučka princeznej Margaréty, sestry anglického kráľa Henricha VIII., po jeho smrti nárokuje aj na anglickú kráľovskú korunu. V roku 1558 sa Mária stáva ženou budúceho francúzskeho kráľa Františka II. a krátko nato je korunovaná aj za francúzsku kráľovnú.



Novinka írskeho spisovateľa Johna Boyna Zem je druhou knihou zo série štyroch noviel s názvami živlov, po Vode prichádza Zem. Hlavným hrdinom príbehu v nej je Evan Keogh, mladý muž z írskeho ostrova, ktorý sa túži stať maliarom. Po neúspešnom pokuse preraziť v londýnskych galériách sa však ocitá v prostredí profesionálneho futbalu, ktorý mu síce prináša slávu a bohatstvo, Evan sa však musí vyrovnať so svojou sexualitou v homofóbnom prostredí športu.



Stephen King je autorom poviedok Vábenie temnoty. Tienisté stránky života predstavujú ústredný motív príbehov, v ktorých King opúšťa hranice všednosti a posúva ich až k nadprirodzenosti. Lebo práve snenie a monštrá tvoria nevyhnutnú zložku duševného zdravia človeka a nemožno si pred nimi zakrývať oči. Čo ak by sa niekomu napríklad snívalo o mieste, kde je zahrabaná mŕtvola? Uveril by mu niekto, že to bol len sen, alebo by ho podozrievali z vraždy? Úvodné strany poviedky Odpovedač napísal King ako tridsaťročný, no príbeh dokončil až o desiatky rokov neskôr.



Mary Baloghová je autorkou historickej romance Nezabudnem na lásku. Devlin Ware, syn charizmatického grófa Caleba Wara, si v detstve a ranej mladosti myslel, že jeho rodina stelesňuje všetko, čo je na svete správne a dobré. Keď mal však Devlin dvadsaťdva rokov, zistil, že jeho svet je len ilúziou, a keď verejne vyzval otca, aby sa priznal k nevere, označili ho za zradcu a poslali preč z domu. A tak sa rozhodol vstúpiť do armády a bojovať proti Napoleonovi. Celých šesť rokov sa neobzeral späť, ibaže teraz je otec mŕtvy a jeho zavolali na panstvo Ravenswood ako dediča obrovského majetku a grófskeho titulu.