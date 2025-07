OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 7. júla (TASR) – Novinky z oblasti klasickej detektívky, zdravia, psychologického záberu či knižky pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Z pera Agathy Christie je klasická detektívka Skúška neviny. Keď v dome manželov Argylovcov, ktorí si pred rokmi adoptovali päť detí, zavraždili matku rodiny, podozrivým z tohto hrozného činu sa stal problémový syn Jacko, ktorý sa s matkou v tú noc pohádal pre peniaze. Jeho alibi na čas vraždy nemal kto potvrdiť, a tak ho odsúdili na doživotie. Jacko ale trval na svojej nevine a tvrdil, že hneď po hádke sa odviezol do mesta stopom, zastavil mu vraj neznámy muž stredného veku v aute tmavej farby. Tým záhadným mužom je doktor Calgary, ktorý bol v čase súdneho procesu v cudzine a do Anglicka sa vrátil až po dvoch rokoch – príliš neskoro pre Jacka, ktorý po šiestich mesiacoch vo väzení zomrel na zápal pľúc. Doktor Calgary napriek tomu cítil, že je jeho povinnosťou povedať Argylovcom pravdu, no jeho odhalenie vyvolá v rodine veľké znepokojenie – ak je Jacko nevinný, znamená to, že niekto z nich je vrah.



Švédsky autor David JP Phillips prichádza s titulom Šesť látok, ktoré vás nabijú energiou. Autor sa v nej zaoberá využitím hormónov a ich vplyvu na zlepšenie kvality života. Kniha približuje šesť základných látok dôležitých na získanie energie. Okrem toho predstavuje príklady, ako riešiť nedostatok energie, a tiež účinný šesťtýždňový program na optimalizovanie stravy, cvičenia a duševných návykov, aby ste si vytvorili toľko energie, koľko budete chcieť.



Klinická psychologička Dr. Julia Smith prichádza s novinkou Túto knihu si otvorte, keď... Ponúka v nej podporu pre obdobia, keď sa život zdá priveľmi ťažký, myšlienky neprestávajú víriť a nikto nie je nablízku. Dotýka sa tém ako prehnané premýšľanie (tzv. overthinking), chronický stres či tlak na výkon, ktorému dnes čelíme každý deň.



Mladým čitateľom je určená kniha Elle Kennedyovej Pravidlo. Diana Dixonová sa celé leto nezastaví. Trénuje na súťaž v spoločenských tancoch, stíha dve práce a okrem toho rieši svojho bývalého, ktorý sa nedokáže zmieriť s rozchodom. Shane sa prisťahoval do vedľajšieho bytu a zjavne sa mieni vyspať so všetkými roztlieskavačkami z jej tímu. Shane má v skutočnosti románikov na jednu noc po krk. Dosť ťažko znáša, že ho frajerka po rokoch poslala k vode. Túži po vzťahu a keď sa opäť vynorí jeho bývalá, predstiera, že je zadaný, aby v nej vyvolal žiarlivosť.