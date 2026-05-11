OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Američan Michael Connelly je autorom trileru Aréna.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Novinky z oblasti trileru, románu pre ženy, romantasy a kulinárstva pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Američan Michael Connelly je autorom trileru Aréna. Právnik Mickey Haller, známy aj ako advokát zo zadného sedadla, sa tentoraz ocitá v mimoriadne aktuálnom spore: v súdnom procese proti technologickej firme. Jej produkt - umelá inteligencia totiž súvisí s tragickým zločinom. Okrem Hallera sa do vyšetrovania prípadu zapojí aj ďalšia Connellyho románová postava - novinár Jack McEvoy. Ten sa chystá o procese napísať knihu, advokát ho však naplno zapojí do práce. Mickey Haller zastupuje matku zavraždeného dievčaťa. Vrahom je priateľ zabitej zo strednej školy. AI četbot mu poradil, aby ju zastrelil. Triler teda otvára otázku, ktorá ešte donedávna patrila len do žánru sci-fi: môže byť technologická spoločnosť právne zodpovedná za rozhodnutia, ktoré ovplyvní jej algoritmický produkt?
Lauren Weisberger je autorkou románu pre ženy Pomsta nosí Pradu. Andrea Sachsová pred desiatimi rokmi odišla z miesta asistentky Mirandy Priestlyovej v módnom časopise Runway, pre ktoré by milióny žien zabíjali. S bývalou kolegyňou Emily založili luxusný svadobný časopis The Plunge, ktorý svojou populárnosťou môže rozhodne konkurovať aj samotnému Runwayu. Všetko sa zdá byť konečne dokonalé, kým sa k nej nedostane tajný list. Správa ju vráti do čias odsudzujúcich pohľadov, z ktorých sa jej podarilo utiecť. Andrea sa musí znova postaviť zoči-voči módnej diablici. Aj keď je staršia a skúsenejšia, jej bývalá šéfka ju určite šetriť nebude. Ale tento raz ani ona ju.
Britská autorka s indickými koreňmi Sangu Mandanna pozýva čitateľov a čitateľky do sveta cosy fantasy - žánru, kde ich namiesto temnej mágie a nebezpečenstva čakajú čary okorenené romantikou a pohodová atmosféra. Príbeh Čarodejnicin Sprievodca magickými hostincami, ktorý pohladí na duši, bol nominovaný na najlepšiu romantasy roka 2025 na Goodreads Choice Awards. Rozpráva príbeh Sery Swanovej, ktorá oživila svoju nedávno zosnulú pratetu Jasmine a stratila väčšinu svojej mágie. Spriatelila sa aj s hovoriacou líškou a napokon bola vykázaná z magického Cechu. Pratete teraz neochotne pomáha prevádzkovať hostinec. Rieši svojské problémy hostí a smúti za magickou budúcnosťou, o ktorú zrejme navždy prišla.
Známy britský kuchár Jamie Oliver prichádza s novinkou Moja teplovzdušná fritéza. Ponúka v nej širokú ponuku receptov, ktoré čitateľa inšpirujú premýšľať o tejto mašinke trochu inak. Či s ňou len začínate, alebo hľadáte nové nápady, táto kniha vám pomôže objaviť nový rozmer varenia. Jamie vo svojej novinke ukáže, že teplovzdušná fritéza nie je výborná len na prípravu hranoliek, ale dá sa v nej naozaj variť. Navyše, príprava jedál v nej je rýchla, efektívna a relatívne bezprácna.
