OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Novinky z oblasti psychologického trileru, denníka legendárneho speváka, poviedok z pohľadníc či príbehu pre mladých dospelých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Psychologický triler Všetky farby temnoty od britského autora Chrisa Whitakera začína v roku 1975 v malom americkom mestečku Monta Clare, kde miznú dievčatá. Hlavným hrdinom je jednooký chlapec prezývaný Patch, ktorý krížom cez tvár nosí čiernu pásku a za opaskom mocnú šabľu. Jeho jedinou kamarátkou je trinásťročná Saint, ktorá žije so svojou starou mamou. Pri záchrane jednej dievčiny Patch sám zmizne. Po návrate sa snaží nájsť tajomné dievča Grace, ktoré počas únosu spoznal iba po hlase.
Vychádza kniha S láskou Freddie, ktorá odhaľuje najosobnejšie pocity a myšlienky legendárneho speváka Freddieho Mercuryho. Kniha patrí medzi najdiskutovanejšie diela o Freddiem Mercurym. Autorka v nej predstavuje intímny pohľad na spevákov život prostredníctvom dovtedy nepublikovaných denníkov a osobných zápiskov. Kniha sa zameriava na jeho vnútorné prežívanie, vzťahy, strachy aj inšpirácie, ktoré stáli za jeho hudbou. Nesústredí sa len na slávu skupiny Queen, ale najmä na človeka za pódiovou maskou - citlivého, osamelého a veľmi charizmatického umelca.
Agáta Petrakovičová má dar za textom vycítiť emóciu, radosť, smútok i inotaj. V blednúcom atramente vidí kúsok skutočného života, v ťažko čitateľnom rukopise spoznáva ľudí z mäsa a kostí. Hoci poviedky v knihe Líc pohľadníc sú vymyslené, je v nich akási zvláštna, krehká autenticita, ktorá sa miesi s nostalgickou atmosférou. Zážitok z knihy navyše umocňujú fotky pohľadníc, ktorými sa autorka inšpirovala.
Anna Toddová patrí medzi najúspešnejšie súčasné americké autorky romantickej literatúry pre mladých dospelých (YA), čo dokladuje aj jej nový príbeh Posledný úsvit. Prehnaná starostlivosť matky a vážne zdravotné problémy vytvárajú v dvadsaťtriročnej Oriah Perovej pocit uväznenia. Keď jej matka dostane prácu na Malorke, Oriah vycíti, že toto leto by mohlo byť začiatkom jej vlastného príbehu o dospievaní. Na pláži stretne charizmatického Španiela Juliána. Keď ho spozná, musí sa rozhodnúť, či má dosť odvahy, aby konečne nasledovala svoje srdce a začala žiť pre seba.
