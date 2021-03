Spisovateľka a publicistka Gabriela Rothmayerová jubiluje

Bratislava 14. marca (TASR) - Vo svojich dielach využíva spisovateľka Gabriela Rothmayerová najmä vlastné zážitky a osobnú skúsenosť, popretkávanú iróniou a humorom. Dosiaľ jej vyšlo deväť autorských kníh, z toho jedna spoločná so spisovateľkou a herečkou Milkou Zimkovou. Poviedky publikovala aj v antológiách s inými autormi. Spisovateľka, novinárka i politička Gabriela Rothmayerová sa v nedeľu 14. marca dožíva 70 rokov.



"S mojou životnou priateľkou Milkou Zimkovou sme sa zhodli, že nám bolo dopriate, aby naše povolania boli aj odmenou," vyznala sa pre TASR jubilantka.



Gabriela Rothmayerová sa narodila 14. marca 1951 v mestečku Gelnica v rodine baníka. Vyrastala v početnej rodine – bolo ich sedem detí. "Ja som bola šiestou v poradí", spresnila spisovateľka.



Základné a stredné vzdelanie získala v rodisku. Po maturite v roku 1969 pracovala vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach, neskôr bola redaktorkou Východoslovenských novín. V rokoch 1970 - 1975 študovala novinárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v kultúrnej rubrike denníka Smena, v rokoch 1983 - 1987 bola šéfredaktorkou detského časopisu Ohník, potom bola až do roku 1990 vedúcou redaktorkou týždenníka Smena na nedeľu.



V prvých slobodných voľbách v roku 1990 ju zvolili za poslankyňu Federálneho zhromaždenia ČSFR. V rokoch 1992 - 1994 bola poslankyňou Slovenskej národnej rady (SNR) a po vzniku Slovenskej republiky Národnej rady (NR) SR. Z poslaneckých lavíc sa vrátila v roku 1994 do médií, konkrétne do denníka Pravda, v roku 1997 prešla do Slovenského rozhlasu, kde sa neskôr stala šéfredaktorkou Rádia Devín.



Gabriela Rothmayerová debutovala zbierkou próz Lastovičie hniezdo (1982), za ktorú získala Kraskovu cenu. O dva roky neskôr jej vyšla kniha poviedok Po prvej skúške (1984). Ako publicistka sa prejavila v knihe Zo zápisníka poslankyne (1992) a v knihe rozhovorov s predstaviteľmi kultúrneho a politického života Dusno (1997).



Zrkadlo spoločensko-politickým pomerom nastavila v prózach Tak o čo ide? (2004), Naše reality šou (2006) a Vtedy na Východe (2008). So svojou životnou priateľkou Milkou Zimkovou sa "stretla" tiež na stránkach ich spoločnej knihy Dve v tom (2012).



O tom, ako sa v jej tvorbe snúbi novinárčina s literárnou tvorbou hovorí: "Vážim si slovo, vetu a spolieham sa na 'spoluprácu' čitateľa. Ak to nezaiskrí, tak som vedľa tam, aj tam."



Jej dielo sa stretáva s pozitívnym ohlasom čitateľov aj preto, lebo v každom je prítomná súčasnosť, videná cez jemnú prizmu prežitého a vždy s tlmeným humorom. Zatiaľ posledná kniha spisovateľky nesie názov Ako mladnú muži (2017).



A nad čím jubilantka momentálne pracuje? "Pred desiatimi rokmi som sa zhodou zvláštnych okolností stretla s bývalým predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky Petrom Colotkom. Ak by nenastala zmena režimu, určite by sme sa nikdy osobne nespoznali. O to zaujímavejšie pre mňa bolo zaznamenávať spomienky 'Z archívu mojej pamäti' - tak to nazval. Knihu sme nedokončili, on niečo z tých našich nahrávaní použil vo svojom spise, ale veľa, podľa mňa zaujímavých, dokumentov mám iba ja. Takže ich chystám na vydanie a mali by vyjsť do konca tohto polroka," povedala pre TASR spisovateľka a publicistka Gabriela Rothmayerová.