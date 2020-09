Chystané zmeny dohody o brexite porušujú medzinárodné záväzky Británie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Londýn 8. septembra (TASR) - Navrhované zmeny týkajúce sa implementácie dohody o brexite by "" porušili medzinárodné záväzky Spojeného kráľovstva. Priznal to v utorok britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis, informovala agentúra Reuters.Ministrovo vyjadrenie prišlo po tom, ako britská vláda potvrdila odstúpenie šéfa vládnej legislatívnej rady Jonathana Jonesa. K dôvodom jeho odchodu sa vláda nevyjadrila.Podľa denníka Finacial Times bol Jones "" z rozhodnutia vlády čiastočne sa odkloniť od tzv. Severoírskeho protokolu, dodatku k brexitovej dohode, ktorý má zaistiť voľný hraničný režim medzi oboma časťami írskeho ostrova. Severné Írsko je totiž súčasťou Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo nezávislá Írska republika je členským štátom EÚ.Britská vláda plánuje v stredu predložiť legislatívny návrh, ktorý by mohol viesť k odklonu od záväzkov vyplývajúcich z vlani podpísanej dohody o brexite práve v otázke tzv. írskej poistky. Londýn trvá na tom, že ide len o nevyhnutné "" v záujme praktickej implementácie ustanovení brexitovej dohody.Britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis v utorok - v rámci odpovedí na otázky britských poslancov priznal - že navrhované zmeny porušujú právne záväzky Spojeného kráľovstva.Lewis odpovedal: "" Podľa neho je však takýto postup oprávnený vzhľadom na meniace sa okolnosti a existujú preň precedensy z minulosti.Detaily navrhovaných zmien vyvolali obavy medzi predstaviteľmi EÚ, ktorí Londýn vyzvali, aby dodržiaval všetky dohodnuté záväzky. Znepokojenie v tejto súvislosti vyjadril aj írsky premiér Micheál Martin.K postupu britskej vlády sa vyjadrila kriticky aj bývalá britská konzervatívna premiérka Theresa Mayová, ktorá varovala, že Spojené kráľovstvo by v prípade nedodržania ustanovení dohody o brexite mohlo ohroziť svoju dôveryhodnosť. Pobúrenie vyjadrili aj britskí opoziční labouristi.