Ľubovniansky jarmok sa neuskutoční, no letný program bude bohatý

Stará Ľubovňa 7. júla (TASR) – Ľubovniansky jarmok, ktorý sa mal konať v termíne od 25. do 27. septembra, sa tento rok neuskutoční. Mesto Stará Ľubovňa prijalo toto rozhodnutie na základe vývoja v oblasti koronakrízy a pretrvávajúcich opatrení pri organizovaní spoločenských, kultúrnych a iných hromadných akcií. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke.



Región severného Spiša a Pienin ponúka počas leta v mesiaci júl viaceré iné spoločenské a kultúrne podujatia. Druhý júlový víkend bude v Nestville Parku patriť ľudovému umeniu. „Počas Remeselného víkendu 11. až 12. júla budú môcť návštevníci obdivovať zručnosť, šikovnosť, talent a fantáziu kováčov, rezbárov, košikárov, hrnčiarov či tkáčov. Autenticitu života našich predkov dotvoria ukážky poľnohospodárskych prác na dobových strojoch. Život však nebol len o manuálnej práci, a preto všetkých tancachtivých naučí folklórny súbor Ľubovňan základnú choreografiu ľudového tanca,“ uviedol výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš - Pieniny Jakub Ondrej.



Počas tohto víkendu otvorí svoje brány aj Hrad Ľubovňa a odštartuje letnú turistickú sezónu. Riaditeľ doplnil, že témou budú barokové slávnosti, ktoré priblížia obdobie postavenia a otvorenia Paláca Lubomírskych. V priestoroch hradnej kaplnky sa uskutoční slávnostná sv. omša, vystúpi tiež šermiarska skupina a prezentovať budú aj rôzne remeslá.



Podujatie Rozprávkové leto prenesie nasledujúci víkend 18. až 19. júla do sveta fantázie a čarovných príbehov malých návštevníkov Nestville Parku. Deti sa stanú súčasťou deja rozprávky a stretnú sa s rozprávkovými bytosťami.



Riaditeľ OOCR Severný Spiš - Pieniny priblížil, že od pondelka 20. júla do nedele 26. júla rozprávkovo ožije aj Hrad Ľubovňa muzikálom Kocúr je Kráľ. V poradí XIV. ročník hradnej rozprávky s pesničkami rozpovedá príbeh o kocúrovi v čižmách, ktorý sa odohráva na rôznych hradných nádvoriach. „V sobotu 25. júla na hrad zavíta aj Robo Grigorov, ktorý tu odohrá unplugged koncert. V podhradí – Stredovekom vojenskom tábore sa posledný júlový víkend uskutoční aj Rytiersky turnaj v podaní skupiny HECTOR. Ten predvedie rytierske súboje na koňoch,“ dodal Ondrej.