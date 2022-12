Ľudia, ktorí sa cítia osamelo, by nemali na Vianoce zostávať sami

Bratislava 23. decembra (TASR) - Ľudia, ktorí sa cítia osamelo alebo prežívajú vianočné obdobie negatívne, by nemali na Vianoce zostávať sami. Upozornili na to Liga za duševné zdravie (LDZ) a občianske združenie IPčko.



"Keď sa poriadne rozhliadnete okolo seba, určite zistíte, že je tu niekto, kto bude vďačný za vašu spoločnosť, že môžete urobiť svojou prítomnosťou radosť a možno aj dobrý skutok. Možností je plno – známi, vzdialenejší príbuzní, kolegyne," uviedla LDZ pre TASR.



V prípade, že sa niekto rozhodne zostať fyzicky sám, mal by si naplánovať program, ktorého súčasťou budú pekné spomienky a plánovanie pozitívnych vecí na najbližšiu budúcnosť. "Najdôležitejšie je, aby ste vedeli, že ste sám dobrovoľne. Môžete tiež urovnávať veci vo svojej duši, odpúšťať, pripustiť si smútok a pustiť ho zo seba a podobne," zdôraznila liga.



Aj podľa IPčka je dobré nezostávať so svojimi pocitmi a prežívaním osamote. "Hovorte o svojich pocitoch, buďte k sebe láskaví a buďte v kontakte s ľuďmi, s ktorými chcete. Vyhľadajte pomoc, ak máte pocit, že je toho veľa a necítite sa OK," priblížil psychológ z IPčka Marek Madro.



Na ľudí so psychickými problémami by sa podľa neho nemalo tlačiť. "Vianočný čas sa častokrát spája s množstvom povinností od nákupov, pečenia, balenia darčekov, zúčastňovania sa rodinných stretnutí a podobne. Ľudia, ktorí sú citlivejší, majú obmedzené kapacity energie a chuti byť aktívny. Ale častokrát im pomáha aj zapojenie sa do činnosti. Dôležité je ponúknuť im, aby sa zapojili a zároveň rešpektovať, ak nemajú akurát chuť," ozrejmil.