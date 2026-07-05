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M. Bezek: V systéme ePrihlášky chceme zlepšiť najmä komunikáciu
V relácii Štúdio TASR sa Oliver Remiaš rozprával s produktovým manažérom systému ePrihlášky na ministerstve vnútra Martinom Bezekom. Reláciu Štúdio TASR nájdete aj na podcastových platformách.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - V systéme ePrihlášky chce ministerstvo školstva zlepšiť predovšetkým komunikáciu s rodičmi. Chce tým docieliť, aby mali rodičia viac informácií v správny čas. V relácii TASR TV Štúdio TASR to uviedol produktový manažér projektu Martin Bezek.
„Vnímame, že rodičia nám vyčítali prevažne dlhé čakanie. Aj keď sme si to porovnávali, my sme zverejňovali aj priebežné výsledky toho 16. apríla na talentové školy. A porovnávali sme si aj to, ako to fungovalo pominulé roky. Ten rozdiel nebol taký radikálny, aký bol pocit. Ale viete, ten pocit možno nezmeníte pre rodičov,“ myslí si Bezek.
Poukázal, že práve skrátenie času od prijímačiek po zverejnenie výsledkov je najčastejšou požiadavkou. Dodal však, že ministerstvo v systéme nepracuje. Užívateľmi sú samotné školy, respektíve ich riaditelia.
„Tých užívateľov je niekoľko tisíc, ktorí s tým pracujú a každý svojím tempom. Čiže aj pre nás je zložité nastaviť jeden termín, ktorý splnia úplne všetky školy. Niektoré školy sú rýchlejšie, majú menší počet prihlášok, dokážu to urobiť rýchlejšie. Niektoré školy majú obrovský počet prihlášok alebo tam majú nejaké špecifické prípady, ktorým sa musia špeciálne venovať,“ poukázal.
Bezek zároveň dodal, že audit, ktorý ohlásil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ešte nie je hotový. Prípadné vyvodenie dôsledkov pre preťaženie systému pri zverejnení výsledkov prijímačiek začiatkom júna bude môcť prísť až po ňom.
„Musíme počkať na záver z auditu. Ten bude vlastne tvoriť podklad aj pre nejaké ďalšie akcie a kroky, ktoré ministerstvo ako také môže podniknúť. Čiže nerád by som naozaj predbiehal, aké budú ďalšie kroky, kým nemáme splnenú prvú základnú vec, a tou je audit,“ priblížil.
„Vnímame, že rodičia nám vyčítali prevažne dlhé čakanie. Aj keď sme si to porovnávali, my sme zverejňovali aj priebežné výsledky toho 16. apríla na talentové školy. A porovnávali sme si aj to, ako to fungovalo pominulé roky. Ten rozdiel nebol taký radikálny, aký bol pocit. Ale viete, ten pocit možno nezmeníte pre rodičov,“ myslí si Bezek.
Poukázal, že práve skrátenie času od prijímačiek po zverejnenie výsledkov je najčastejšou požiadavkou. Dodal však, že ministerstvo v systéme nepracuje. Užívateľmi sú samotné školy, respektíve ich riaditelia.
„Tých užívateľov je niekoľko tisíc, ktorí s tým pracujú a každý svojím tempom. Čiže aj pre nás je zložité nastaviť jeden termín, ktorý splnia úplne všetky školy. Niektoré školy sú rýchlejšie, majú menší počet prihlášok, dokážu to urobiť rýchlejšie. Niektoré školy majú obrovský počet prihlášok alebo tam majú nejaké špecifické prípady, ktorým sa musia špeciálne venovať,“ poukázal.
Bezek zároveň dodal, že audit, ktorý ohlásil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ešte nie je hotový. Prípadné vyvodenie dôsledkov pre preťaženie systému pri zverejnení výsledkov prijímačiek začiatkom júna bude môcť prísť až po ňom.
„Musíme počkať na záver z auditu. Ten bude vlastne tvoriť podklad aj pre nejaké ďalšie akcie a kroky, ktoré ministerstvo ako také môže podniknúť. Čiže nerád by som naozaj predbiehal, aké budú ďalšie kroky, kým nemáme splnenú prvú základnú vec, a tou je audit,“ priblížil.