M. ČAPLOVIČ: SNP znamená veľa pre novodobú štátnosť aj demokraciu

Bratislava 13. augusta (Teraz.sk) – Slovenské národné povstanie znamená veľa pre novodobú slovenskú štátnosť a aj pre demokraciu, lebo týmto ozbrojeným vystúpením sa Slovensko pridalo na stranu víťazných mocností. V TASR TV to pri príležitosti blížiaceho sa 80. výročia tejto udalosti povedal riaditeľ Vojenského historického ústavu (VHÚ) Miloslav Čaplovič.Dodal, že v európskom meradle to bolo druhé najväčšie vojenské vystúpenie v tyle protivníka.povedal Čaplovič.Povstanie bolo podľa neho dlhodobo plánované, začať sa však muselo predčasne, v reakcii na vstup nemeckých jednotiek na územie Slovenska.konštatoval Čaplovič. Ale tieto divízie sa napokon Nemcom podarilo rýchlou akciou odzbrojiť skôr, ako sa Červená armáda dostatočne priblížila a do SNP sa vôbec nezapojili.Napriek tomu sa podľa Čaploviča podarilo, aj vďaka dvom mobilizačným vlnám, mobilizovať takmera okolo. Nemecké vojská však mali podľa neho výraznú prevahu v zbraniach a technike.poznamenal Čaplovič.Dodal, že Slováci dokázali dva mesiace vzdorovať silnejšiemu nepriateľovi a viazať na seba jeho bojové sily. Koncom októbra povstanie utrpelo vojenskú porážku, ale nie kapituláciu, keďže jeho veliteľ, generál Rudolf Viest, dal príkaz na prechod na partizánsky spôsob boja.poznamenal Čaplovič. Generáli Viest a Golian však padli do nemeckého zajatia a ich osud bol tragický.povedal.Komunistický režim podľa Čaploviča po vojne perzekuoval mnohých účastníkov povstania a ich príbuzných, vrátane rodiny generála Jána Goliana.Prípravy na oslavy okrúhleho výročia SNP sú podľa Čaploviča v rezorte obrany v plnom prúde a zapojí sa do nich aj VHÚ.povedal Čaplovič.VHÚ bude podľa neho organizovať množstvo sprievodných podujatí tak k SNP, ako aj ďalším udalostiam roku 1944, vrátane Karpatsko-duklianskej operácie.pripomenul riaditeľ VHÚ.