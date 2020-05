M. Gajdoš: Kompetencie samospráv by mali byť odstupňované

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovensko je typickou vidieckou krajinou. Z takmer 3000 samospráv je 141 miest a zvyšok obce. Časť z nich tvoria aj malé dediny. Tie sa často boria s problémami pri zabezpečovaní základných úloh samospráv. O budúcnosti malých obcí hovoril v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz v televízii TABLET.TV starosta obce Staré Hory v okrese Banská Bystrica Marián Gajdoš.



-Podľa prieskumu ZMOS máme na Slovensku veľmi veľa malých obcí, aká je ich budúcnosť?-



Treba si uvedomiť, že malé obce tvoria dôležitú časť štruktúry samospráv. Nie sú to len miesta, kde sa chodí na víkendy alebo na chatu. Ľudia tu žijú svoj život ako iní napríklad v mestách. Kameňom úrazu je to, že sme okrajovo vnímaní aj z pohľadu ostatných samospráv. To okolie nevníma niektoré veci, ktoré nás trápia. Pre nás je dôležité, aby naši obyvatelia mohli viesť plnohodnotný život.







-Podľa prieskumov ZMOS takmer 74 % starostov a primátorov vidí prínos v medziobecnej spolupráci. Ste aj vy v tejto názorovej skupine?-



Samozrejme. Keď som nastupoval do funkcie, tak mi okolité obce pomáhali zorientovať sa v situácii. Vzájomne si pomáhame pri rôznych činnostiach. Staré Hory patrili v minulosti medzi strediskové obce a neformálne tú úlohu naša obec zohráva v podstate stále. Dnes spolu s okolitými obcami spolupracujeme v rámci starohorského mikroregiónu, ale veľkú podporu nám poskytuje aj mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj.



-Ak si pomôžeme ďalším prieskumom ZMOS, podľa neho vyplýva, že 65 % starostov a primátorov si myslí, že kompetencie samospráv by mali byť odstupňované. Napríklad podľa ich veľkosti, prípadne podľa ekonomickej sily.-



Patrím medzi nich i ja. V malých obciach jednoducho nemáme také aparáty, aby sme dokázali plniť kvalitne všetky kompetencie. Nemáme ani také technické vybavenie, ani také zázemie ako veľké samosprávy. Pomocou by mohli byť integrované obslužné miesta.



-Viete si teda predstaviť takéto kontaktné body, ktoré by boli k dispozícii viacerým obciam?-



Už aj teraz to funguje, niektoré veci spájame prirodzene. Napríklad malé obce nemajú matriku, ale chodia k nám a využívajú tieto služby v našej obci. Ale vzhľadom na to, aké máme financie, nie sme schopní zabezpečiť tieto služby podobne ako mesto.



-Aký prístup majú napríklad malé obce k eurofondom a ako by to malo byť v budúcnosti?-



Doteraz boli eurofondy delené do kategórií obcí nad 2000 a do 2000 obyvateľov. My ako malá obec sme sa nemohli uchádzať o tieto zdroje v tých oblastiach, ktoré potrebujeme. Apeloval by som na to, aby veci, ktoré sa podporovali doteraz z eurofondov, z výziev nevypadli ako napríklad opravy ciest, kultúrnych domov a pod. Ďalším problémom, ktorý treba vyriešiť, je spôsob financovania. Malá obec si často nemôže dovoliť spoluúčasť na financovaní ani prípravu projektovej dokumentácie.