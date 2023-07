M. KALIŇÁK: Samosprávy budú padať ako hrušky, toto je len prvá pomoc

Bratislava 18. júla (Teraz.sk) – Situácia samospráv je natoľko alarmujúca, že ak nebude prijatý celý komplex opatrení, vrátane kompenzácie zvýšených nákladov na energie, hrozí v priebehu jesene ich postupný kolaps. V TASR TV to povedal člen predsedníctva Hlasu-SD Michal Kaliňák.Dve tranže po 54 miliónov eur na kompenzáciu zvýšených energetických nákladov, ktoré mali samosprávy dohodnuté ešte s bývalou vládou, ale kabinet Ľudovíta Ódora zatiaľ neodsúhlasil ich vyplatenie, sú podľa Kaliňáka len akousi prvou pomocou.Na ňu by mal nadviazať prísľub relevantných politických strán o povolebnej stabilizácii situácie v regiónoch.vyhlásil Kaliňák.Už dnes majú podľa neho v menších obciach problémy zaplatiť mzdy a odvody zamestnancom, niektorí starostovia sú podľa neho radšej práceneschopní, aby svojej obci ušetrili peniaze.tvrdí Kaliňák.Problémy podľa neho spôsobilo nekompetentné rozhodovanie vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktoré obciam znížili príjmy a súčasne im uložili nové povinnosti bez zodpovedajúceho finančného krytia.upozornil.dodal Kaliňák.Zároveň odmietol argumentáciu vlády Ľudovíta Ódora, ktorá chce v rámci možností rozpočtu samosprávam pomôcť, ale tvrdí, že požadovanú čiastku 108 miliónov eur na kompenzácie aktuálne uvoľniť nevie.vyhlásil.Podľa Kaliňáka vláda neochotou rokovať so samosprávami urobila politickú chybu a táto zodpovednosť jej už ostane bez ohľadu na to, ako sa problém napokon podarí vyriešiť.konštatoval Kaliňák.Tvrdí, že jeho strana ide do volieb so silným programom podpory regiónov, ktorý počíta s masívnymi investíciami z verejných zdrojov, aj eurofondov.povedal s tým, že je potrebné priblížiť našu legislatívu k modelom, ktoré sa osvedčili v susedných štátoch, napríklad Rakúsku.Základom úspešnej regionálnej politiky je však podľa neho dialóg so samotnými samosprávami, predvídateľná legislatíva a stabilizovaná ekonomika.zdôraznil Michal Kaliňák.