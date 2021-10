M. KOPCSAY KOMENTUJE VOĽBY V ČR: Dráma do poslednej chvíle

Voľby sú víťazstvom slušnej a hodnotovej politiky, povedal predseda ODS a líder koalície SPOLU Petr Fiala – v okamihu, keď už začínalo byť jasné, že neoslavuje predčasne a má šancu stať sa po Andrejovi Babišovi novým českým premiérom. Sčítanie hlasov bolo totiž drámou do poslednej chvíle a súboj medzi Babišovým hnutím ANO a stredopravou koalíciou SPOLU bol naozaj tesný.

Potvrdilo sa to, čo niektorí politickí lídri hovorili už počas kampane: presviedčali ľudí, aby sa na voľby nevykašľali a aby šli voliť, pretože môže záležať na každom hlase. A naozaj to tak bolo, rozhodovali doslova stovky či tisícky hlasov.

Pri zratúvaní volebných lístkov z menších okrskov suverénne viedol Babiš s 30 percentami. Nožnice sa zatvárali len veľmi postupne a SPOLU sa začali doťahovať na Babiša zjavne až vo chvíli, keď začali prichádzať výsledky z väčších, teda najmä mestských okrskov a začínala sa prejavovať aj váha pražských hlasov.

Zoskupenie koalície SPOLU a koalície Pirátov a Starostov v priebehu popoludnia získavalo väčšinu aspoň 101 hlasov v Snemovni českého parlamentu – ale kým bol na čele volebného súboja Babiš, nebolo nič jasné. Prezident Miloš Zeman totiž pred voľbami deklaroval, že chce poveriť zostavovaním vlády bezvýhradne toho, kto ich vyhrá – nie toho, kto bude mať za chrbtom parlamentnú väčšinu. A Babiša si preventívne pozval na nedeľné dopoludnie do svojho zámku v Lánoch.

Ako v diskusii na Českej televízii povedal politológ Tomáš Lebeda v Univerzity Palackého v Olomouci, v systéme parlamentnej demokracie by už nebolo čo riešiť, prezident však podľa neho do českého politického prostredia vnáša výrazne autokratické prvky. Preto sa otvárali rôzne scenáre vrátane možnosti, že môže napríklad držať čo najdlhšie pri živote (alebo živorení) prípadnú Babišovu vládu bez dôvery a podobne.

Až v poslednej chvíli sa situácia vyvinula tak, že ani Zeman nemá veľké možnosti manévrovať. Po 18. hodine sa koalícia SPOLU ujala vedenia, pričom v okamihu, keď už počet zrátaných hlasov prekročil 99 percent, viedla pred Babišom o tesných 20.000 hlasov. Rozhodoval naozaj každý hlas.

Čo spôsobilo prekvapujúco dobrý výsledok hnutia ANO, ktoré bojovalo do posledného dychu? Do parlamentu sa nedostalo viacero menších strán – sociálni demokrati, novovzniknuté hnutie Přísaha a napodiv ani komunisti. Je pravdepodobné, že viacerí voliči strán to napokon „hodili“ Babišovi ako silnému populistickému hráčovi, ktorý navyše stavil nielen na osvedčených heslách ospevujúcich jeho pracovitosť („makáme“, program „do roztrhania tela“ a podobne...), ale aj na nacionalistickú kartu. Za spot s migrantmi by sa nemusel hanbiť ani Kotleba. Navyše Babiš cielene útočil najmä na Pirátov a spochybňoval programy smerujúce k znižovaniu emisií s tým, že treba zastaviť toto zelené šialenstvo.

No a napokon Babišovi pomohla posledná superdebata na ČT. Najmä, keď bola reč o jeho kauzách, konkrétne o čerstvej kauze Pandora Papers, útočili naňho oponenti aj televízna moderátorka, ktorá ho nenechala dopovedať ani vetu. A on je v sebaľútosti doma ako ryba vo vode. Pozeral sa smutne ponad okuliare, submisívne vysvetľoval, že sa ničoho zlého nedopustil – a bolo jasné, že pár tisíc voličov práve získal.

Napriek tomu a napriek očividne slabšiemu výsledku Pirátov v porovnaní s ich očakávaniami, je zrejmé, že sa Babišova éra končí. Napĺňajú sa názory, podľa ktorých mali byť voľby referendom o Babišovi, čo potvrdila aj vysoká volebná účasť vyše 65 percent, najvyššia od roku 1998.

V referende teda voliči napriek tesnému výsledku voliči Babiša odmietli. A aj keď k finálnemu výsledku prispeli mestá a najmä Praha, treba zdôrazniť, že koalícia SPOLU vyhrala v ôsmich krajoch zo štrnástich.

Samozrejme, všetko sa iba začína. Na jednej strane sa pomery na českej politickej scéne zjednodušili tým, že sa do snemovne dostali len štyri subjekty. Hoci, ak zrátame aj členov koalícií, bude ich sedem. Samotná vládna koalícia bude názorovo pomerne rozmanitá. A očakávania voličov sú veľké. Navyše, ako zaznelo vo volebných debatách, Babiš má veľa dôvodov, aby nezmizol len tak ľahko zo scény.

Hoci nová česká garnitúra azda už nebude mať do činenia so žiadnou ďalšou väčšou vlnou pandémie, bude sa musieť vyrovnávať s jej ekonomickými a sociálnymi dôsledkami. Vrátane spoločnosti rozjatrenej konliktami. Potenciálny premiér Petr Fiala vo svojej víťaznej reči volal po zjednotení: „V prvom rade sme všetci občanmi ČR. Chceme tu žiť pospolu ako susedia, priatelia, kolegovia.“

Práve toto bude najťažšie. Podstatné však je, že výsledok volieb nevytláča Česko z európskeho priestoru, ale práve naopak, posilňuje jeho európsky rozmer v tom najširšom význame. Je to inšpirácia a príklad, že – i keď sa Andrej Babiš tesne pred voľbami „vytasil“ návštevou maďarského premiéra – nie je osudom krajín strednej Európy blížiť sa k „demokraciám“ orbánovského typu.



Márius Kopcsay