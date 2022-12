VIDEO: M. Kramara: Život svätého Štefana je povzbudivý i pre nás

Bratislava/Žilina 26. decembra (TASR) - Život sv. Štefana, mučeníka, bol veľmi užitočný pre všetkých jeho súčasníkov a je povzbudivý aj pre nás. V súvislosti s druhým sviatkom vianočným (26. decembra) to pre TASR povedal generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara.



Podľa kňaza je to možno trošku zvláštne, že v krásnej atmosfére narodenia Pána zrazu prichádza spomienka na mučeníka. "Liturgické texty pre nás kresťanov sú trochu prekvapivé, hovoria o utrpení, smrti, ale zároveň nám pripomínajú nádej, že aj smrť človeka, ktorá je prinesená vo viere nášho Pána a preto, aby vyznala vieru v neho, nám otvára nebo," uviedol Kramara.



"Tí, čo obetovali svoj život, aby povedali tomuto svetu o Kristovi, nežili svoj život nadarmo. Je to povzbudenie, že keď prežívame aj ťažkosti a problémy a tie sa nevyhnú nikomu, ostaňme pri Bohu, neutečme, nestraťme nádej," povedal. Kňaz kresťanov vyzýva, aby sa pozreli na sv. Štefana, ak príde choroba, ťažoba alebo nedostatok. "Nevzdal sa, nestratil odvahu, žil až do poslednej chvíle pre Krista, vytrval v dobrom a dosiahol odmenu večného šťastia," uviedol Kramara. Zároveň dodal, že ak ľudia prežívajú ťažkosti, majú sa povzbudiť so sv. Štefanom.