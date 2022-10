M. Mičega: Mám dostatok skúseností na riešenie problémov Trenčína

Trenčín 17. októbra (TASR) – Nezávislý kandidát na primátora mesta Trenčín, 52-ročný stavebný technik Miloš Mičega sa o primátorský post uchádza druhýkrát. V prípade zvolenia za primátora budú jeho prioritami prispôsobenie územného plánovania a dopravy potrebám ľudí, oprava cestného mosta, doriešenie autobusovej stanice a spravodlivé financovanie športu. Rozhovor s Milošom Mičegom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora Trenčína, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta?-



Mesto Trenčín má dlhodobo neriešené problémy, ktoré ma nenechávajú ľahostajným, predovšetkým v oblasti dopravy a výstavby. Príkladom je hlavný cestný most v centre mesta, ktorého oprava sa odkladá už pomaly 20 rokov – ak berieme stanovený termín rekonštrukcie po roku 2026. Urgentné je aj riešenie ďalších cestných ťahov cez mesto, ktoré by uľahčili život a znížilo stres jeho obyvateľom. Som presvedčený, že ako človek pôsobiaci v oblasti stavebníctva a komunálnej stavebnej administratívy mám odbornú kapacitu a organizačné schopnosti úspešne riešiť problémy nášho krajského mesta, a to bez zbytočných odkladov. Myslím si, že to dokazujú aj rukolapné výsledky mojej činnosti ako mestského poslanca a občianskeho aktivistu. Hovorím o iniciovaní a spolupráci pri realizácii viacerých stavieb a projektov, ktoré dnes dobre slúžia Trenčanom.





-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Uznávam a rešpektujem časť z toho, čo urobil súčasný primátor Trenčína a nechcem mu upierať snahu. Ak však prihliadneme na to, že bol vo funkcii tri volebné obdobia, teda 12 rokov, potom z môjho pohľadu toho neurobil dosť. Mesto síce realizovalo viacero projektov a rekonštrukcií, napríklad školských zariadení – to je vítané a treba v tom pokračovať. Ale najpálčivejšie problémy akoby "vyhnívali" a veľké projekty stoja. To je ešte jemne povedané, pretože, ako je známe, mesto prehráva súdy a z rozsudkov sa môžeme dozvedieť aj o administratívnom chaose na trenčianskom magistráte.





-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Ide o kvalitu života obyvateľov Trenčína. Niektoré problémy ich trápia viac, na niektoré si za roky zvykli a už si možno ani neuvedomujú, že ich okolie, cestovanie, možnosti kultúrneho či športového vyžitia môžu byť lepšie. Niektoré problémy sú však veľmi vypuklé. Hlavný cestný most cez Trenčín je "pred spadnutím" – tak to vyhodnotil správca komunikácie. Primátorom kedysi naplánovaná nová autobusová stanica neexistuje. Naše mesto v tvare U nevie spojiť priamou cestou jeho dva konce a odbremeniť dopravu cez centrum, hlavné komunikácie sa pod hradom zbiehajú na jednej križovatke, ktorá je dopravným lievikom. Tieto problémy sú zároveň výzvy. Mám dostatok odborných schopností a skúseností potrebných na riešenie prioritných problémov Trenčína a jasnú predstavu, ako pri tom postupovať.





-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať?-



Môj volebný program má šesť priorít. Prvou je prispôsobenie územného plánovania a dopravy potrebám ľudí. Druhým bodom je oprava cestného mosta, kde treba po dvanástich rokoch stagnácie rýchlo rozbehnúť procesy. Tretím problémom je doriešenie autobusovej stanice. Mesto má vinou súčasného vedenia v rukách slabé karty, ale verím, že dokážem s developerom konštruktívne rokovať. Ďalšou prioritou je spravodlivejšie financovanie športu. Pretože šport v Trenčíne nie je len hokej a futbal, hoci aj ja som na ne hrdý. Riešenie stavu kultúry je ďalším bodom programu, kde vidím ako problém napríklad fakt, že Trenčín ako jediné krajské mesto nemá vlastnú divadelnú scénu. Napokon, rád by som dal Trenčanom do rúk mestskú kartu, a tak spustil systém, ktorý podporí aj podnikanie v meste.





-Kandidujete ako nezávislý. Máte okolo seba tím spolupracovníkov? Ak áno, čo si od spolupráce s nimi sľubujete?-



Každý uchádzač o takýto dôležitý post musí mať tím. Zároveň by mal vedieť, na koho sa obrátiť a s kým spolupracovať. V tíme mám najmä ľudí zameraných na stavebníctvo, urbanizmus a sociálne otázky, pretože tam sú moje programové priority. Zároveň viem, že na trenčianskom magistráte je mnoho schopných a fundovaných ľudí, ktorým ide o vec a bude sa s nimi dať skvele spolupracovať. Verím, že ak sa pri rozhodovaní o najdôležitejších problémoch mesta opriem o fakty a odbornosť seba a mojich spolupracovníkov, získam dostatočnú podporu racionálne uvažujúcich poslancov mestského zastupiteľstva.







Okrem Miloša Mičegu sa o post primátora Trenčína uchádza úradujúci primátor, 52-ročný Richard Rybníček (nezávislý).