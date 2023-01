M. Musilová bude v roku 2023 skúmať najvyšší vrch Južnej Ameriky

Bratislava 6. januára (TASR) – Prvá slovenská marsonautka Michaela Musilová bude v roku 2023 pokračovať vo svojom vedecko-vzdelávacom projekte Astro Koruna Zeme, v rámci ktorého skúma na najvyšších miestach sveta dosah znečistenia na klímu. V novom roku čaká astrobiologičku veľký tréning a nakoniec aj výstup na ďalšiu najvyššiu horu sveta. Po africkom Kilimandžáre to bude juhoamerická Acongagua. "Je to nová výzva, ešte vyšší vrchol, omnoho náročnejší," povedala pre TASR.



Bádateľské výpravy na najvyšší vrch na každom svetadiele chce podniknúť v priebehu troch rokov. Skúmanie extrémofilov, teda mikroorganizmov, ktoré žijú v extrémnych podmienkach a sú také odolné, že by sa mohli porovnávať s tými, ktoré by sa teoreticky mohli nachádzať aj na Marse, tento rok absolvuje na najvyššom vrchu Južnej Ameriky. Séria expedícií Koruna Zeme je pre Musilovú určitým spôsobom aj astronautský výcvik. Výskum a vedenie tímu v náročných podmienkach vysokých hôr jej môže pomôcť zdokonaliť si schopnosti žiadané u astronautov. Získané skúsenosti plánuje využiť pri hlásení sa do astronautského výberu NASA.



"Ak všetko pôjde ako má, v rámci iného projektu by som mala ísť do Antarktídy," avizuje astrobiologička ďalšiu métu na rok 2023. Expedíciu na Antarktídu má podniknúť v rámci projektu Homeward Bound. Ide o medzinárodný program, pre ktorý vybrali slovenskú vedkyňu spomedzi 100 žien z celého sveta v roku 2020. "Spolu máme študovať klimatické zmeny, upozorniť na to, ako sa nám veľmi mení životné prostredie. Zároveň je to aj veľký teambuildingový event pre nás ženy líderky, aby sme mohli celosvetovo pomáhať ženám vo vede a výskume," priblížila Musilová expedíciu, na ktorej sa budú zameriavať na dosahy ľudského znečistenia planéty v jednom z najkrehkejších prostredí na svete.



Marsonautka potvrdila, že popri nových projektoch sa bude naďalej venovať vesmírnemu výskumu. Ide o spolupráce s NASA, Európskou vesmírnou agentúrou a nové programy pre simulované vesmírne misie. V roku 2023 bude tiež vyučovať o vesmírnom výskume v Brazílii v rámci spolupráce s International Space University a Brazílskou vesmírnou agentúrou.