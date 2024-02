M. Musilová oznámila spoluprácu so Space scAvengers

Na snímke bunda počas tlačovej konferencie astrobiologičky a marsonautky Michaely Musilovej na tému Predstavenie spolupráce s NASA, s Európskou vesmírnou agentúrou a nová spolupráca so slovenskou vesmírnou firmou Space scAvengers 26. februára 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. februára (TASR) - Astrobiologička Michaela Musilová oznámila v pondelok v Bratislave spoluprácu so slovenskou vesmírnou spoločnosťou Space scAvengers, ktorá skúma nový spôsob manipulácie a eliminácie trosiek alebo väčšieho vesmírneho odpadu na obežnej dráhe. Informovala tiež o plánoch vystúpiť na najvyššiu horu Antarktídy Mount Vinson a najvyššiu horu Severnej Ameriky Denali.Spoluzakladateľ Space scAvengers Tomáš Balog na tlačovej konferencii potvrdil, že výsledkom spolupráce so slovenskou marsonautkou má byť popularizácia vesmírnej vedy a výskumu formou vedecko-populárnych prednášok a diskusií.Musilová tiež informovala o svojich minuloročných aktivitách. Patrila k nim aj decembrová expedícia, ktorú viedla na najvyšší vrchol Južnej Ameriky Aconcagua. "" uviedla k expedícii, ktorá sa síce neskončila výstupom na vrchol pre zdravotné problémy jedného z členov tímu, ale priniesla vzorky extremofilov, organizmov, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach, a geologické vzorky, o ktoré sa hlavne zaujíma NASA.dodala k expedícii, ktorá je súčasťou projektu Astro Koruna Zeme, v rámci neho sa Musilová snaží vyliezť na všetky najväčšie vrcholy Zeme.Tento rok sa v rámci tohto projektu chystá vyliezť na najvyšší vrchol Severnej Ameriky Denali a na Vinson, najvyšší vrchol Antarktídy. "" poznamenala Musilová s tým, že tieto skúsenosti berie aj ako astronautský tréning, aby sa raz mohla uchádzať do výberu NASA.Minulý rok bola tiež veliteľkou misie v poľskej stanici Lunarex, vybudovanej v bývalom bunkri.priblížila Musilová simulovanú vesmírnu misiu, zameranú na sprístupnenie vesmíru ľuďom s fyzickým postihnutím. "dodala Musilová, ktorá bola minulý rok ako jediná Slovenka súčasťou najväčšej celoženskej a vedeckej expedície do Antarktídy. "" ozrejmila Musilová, ktorá je v súčasnosti jednou z mála vedcov sveta, ktorí absolvovali výskum na všetkých svetadieloch.