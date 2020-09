Vallo: Sprísnenie opatrení v Bratislave bude mať vážne dopady na ľudí

Bratislava 13. septembra (TASR) – Sprísnenie protiepidemických opatrení v Bratislavskom kraji pre pandémiu nového koronavírusu bude mať v hlavnom meste vážne dopady na tisícky ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry, športu a ďalších sektoroch. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Poukázal pritom na opatrenie, ktoré od pondelka (14. 9.) obmedzí kapacitu hromadných podujatí na maximálne 100 ľudí v exteriéri a 50 ľudí v interiéri.



Vallo deklaruje, že žiadnej tvorby aktuálneho balíčka opatrení sa magistrát nezúčastnil a opatrenia boli mestu predstavené na pandemickej komisii. "Zástupkyňa hlavného mesta na tomto formáte pripomienkovala nelogickosť odkladu týchto opatrení o dva týždne. Keď hygienici navrhnú opatrenie, ktoré je podľa ich odborného úsudku a aktuálnych dát pre Bratislavu teraz správne, myslíme si, že je logické, aby sa také opatrenie nezavádzalo o dva týždne, keď epidemiologická situácia už môže byť zásadne iná," vysvetlil Vallo.



Mesto Bratislava musí podľa jeho slov najnovšie opatrenia rešpektovať. Za kľúčové však primátor považuje, aby sa akékoľvek rozhodnutia štátu zakladali na kvalitných údajoch o tom, aké správanie, aktivity a podujatia v tomto momente predstavujú najvážnejšie riziko pre šírenie nového druhu koronavírusu.



Vallo žiada, aby sa prijímali iba také opatrenia, ktoré sú skutočne nevyhnutné a efektívne. "Hromadné podujatia zahŕňajú veľmi širokú škálu aktivít s odlišným rizikom pre šírenie nového koronavírusu. Toto riziko je iné pri divadelnom podujatí so sediacim publikom, v rúškach a s rozstupmi, ako napríklad na párty v klube, kde sú ľudia v pohybe a v priamej blízkosti," skonštatoval. Potvrdzujú to podľa neho aj skúsenosti zo zahraničia, kde niektoré kultúrne podujatia s dobre nastavenými protiepidemickými opatreniami ani pri výrazne väčšom počte účastníkov nevytvorili ohnisko šírenia nákazy.



"Sme presvedčení, že štát by mal pri prijímaní obmedzení zohľadňovať tieto odlišnosti a definovať opatrenia precízne a zrozumiteľne, aby obyvatelia nášho mesta dôverovali, že sa obmedzuje skutočne iba to, čo je nevyhnutné a má zmysel," uviedol Vallo.



Myslí si, že je načase, aby štát adekvátne kompenzoval umelecké profesie a všetkých tých, ktorí sú súčasťou tohto sektora, a to vzhľadom na rozsah opatrení. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) v nedeľu uviedla, že s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO) majú dohodu, že štát finančne pomôže kultúre, ktorá je najviac zasiahnutá koronakrízou.



Bratislavský kraj sprísni od pondelka opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Obmedzenia regionálneho hygienika sa dotknú všetkých mestských častí Bratislavy a okresov Malacky, Senec a Pezinok.