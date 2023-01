M. Vlachynský: Súčasná podoba systému zdravotníctva je neudržateľná

Bratislava 7. januára (TASR) - Súčasná podoba systému zdravotníctva je neudržateľná. Je najvyšší čas začať budovať stabilitu v systéme dlhodobejším rozpočtovaním a prestať sa snažiť o politický mikromanažment celého systému. Vyplýva to z vyjadrenia analytika INESS Martina Vlachynského pre TASR.



"Občanom treba začať komunikovať, že podobne ako v dôchodkovom systéme súčasná podoba systému je neudržateľná a bude musieť prísť k zásadným rozhodnutiam o financovaní systému, spoluúčasti či nároku," spresnil.



Systém podľa analytika čelí a ešte viac bude prudko rastúcim nárokom pacientov z dôvodu starnutia, nových technológií i väčšej emancipácie a obmedzenej schopnosti zdravotníctva produkovať dodatočné služby, najmä pre nedostatok pracovnej sily. "Vlády sa tomu roky snažia čeliť prihadzovaním peňazí a politickým mikromanažmentom celého sektora, čo však vedie k ešte horším výsledkom," skonštatoval.



Zreťazenie covidových rokov a inflačnej krízy podľa neho celý systém priblížilo k stavu, keď môže hroziť ohrozenie fungovania jeho základných elementov, a to najmä zdravotných poisťovní. Upozornil, že vlani pokračovalo zadlžovanie nemocníc, zdravotné poisťovne sa ocitli v ťažkých stratách a pokračovalo sa v "nesystémovom obsypávaní náhodnými sumami peňazí" ako stabilizačný príspevok pre zdravotníkov.



Vlachynský za pozitívum minulého roka považuje častejšiu diskusiu o konkrétnych reformách. "Viaceré sú v štádiu pokusu o aplikáciu – konkrétne vzdelávanie, lieková politika, optimalizácie siete nemocníc," podotkol s tým, že chýba však ich prepojenie do jedného komplexu. Poukázal tiež, že "opadla" pandémia ochorenia COVID-19, čo predstavovalo významnú úľavu pre systém.