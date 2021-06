Maďarská prokuratúra obvinila útočníkov na futbalových fanúšikov zo SR

Budapešť 22. júna (TASR) - Maďarská prokuratúra vzniesla obvinenie voči trojici mužov, ktorá v septembri 2019 po maďarsko-slovenskom futbalovom zápase v IX. obvode hlavného mesta napadla slovenských fanúšikov. Podľa agentúry MTI o tom v utorok informoval budapeštiansky hlavný prokurátor Tibor Ibolya.



Skupinu fanúšikov zo Slovenska odchádzajúcich zo štadióna na hotel napadla skupina maďarských fanúšikov, medzi ktorými bola aj obvinená trojica. Tá naháňala až k hotelovému vchodu jedného z občanov SR, pričom 35-ročný obvinený ho udrel a po páde na zem fanúšika kopal do hlavy, rebier i do stehna. Obeť útoku utrpela vážne poranenia, okrem iného zlomeniny nosa a rebier.



Prokuratúra IX. budapeštianskeho obvodu obvinila trojicu útočníkov z trestného činu výtržníctva spáchaného v skupine a z trestného činu spôsobenia ťažkého poranenia.



Podľa Ibolyu prokuratúra pre páchateľov, ktorí doposiaľ neboli trestaní, iniciovala podmienečný trest. Obvinení by podľa tejto iniciatívy ďalej nemohli na určitú dobu navštevovať športové podujatia organizované Maďarským futbalovým zväzom (MLSZ).