Maďarsko vyhlásilo najvyššie varovanie pred horúčavami – červený kód

Budapešť 21. júna (TASR) - V Maďarsku v nadchádzajúcich dňoch podľa predpovede Celoštátnej meteorologickej služby prekročí priemerná denná teplota 27 stupňov Celzia, preto v pondelok od 08:00 vyhlásili najvyššie varovanie pred horúčavami – tzv. červený kód. Na tlačovej konferencii v Budapešti to podľa agentúry MTI oznámil štátny tajomník ministerstva ľudských zdrojov Attila Fülöp.



Spresnil, že toto varovanie potrvá do štvrtkového rána 08.00 h. V tomto čase podľa jeho slov sú povinné všetky inštitúcie v sociálnom sektore povinné prijať bezdomovcov, a to nezávisle od toho, komu sú určené nimi poskytované služby.



Fülöp má na ministerstve ľudských zdrojov na starosti sociálne záležitosti a vyzýva občanov, aby v prípade, keď uvidia človeka v núdzi, okamžite volali regionálny dispečing, ktorého úlohou je okamžite konať.



Červený kód je špeciálne varovanie s hlavným cieľom ochrany ľudského života v kritických podmienkach počasia. Maďarský parlament ho v rámci zákona o sociálnom riadení a sociálnej starostlivosti schválil v roku 1993.