Magnézium (horčík) a jeho osobitý význam v živote ženy
Bratislava 12. decembra (OTS) - Magnézium (horčík) je jedným z najdôležitejších a zároveň nenahraditeľných minerálov pre ľudské telo. Zúčastňuje sa stoviek enzymatických reakcií, nervovo svalovej vzrušivosti, regulácii priepustnosti bunkovej steny a jeho dostatočný príjem priaznivo ovplyvňuje zdravie človeka.
Aké sú príčiny nedostatku príjmu magnézia (horčíka)?
Predpokladá sa, že všeobecným nedostatkom príjmu magnézia trpí väčšina obyvateľstva. Tým pádom sa to týka aj ženskej časti populácie.
Existuje viacero dôvodov prečo môže magnézium organizmu chýbať. Nedostatočný príjem bežnou stravou je najčastejším dôvodom. Ďalej to môže byť stresovou záťažou, pri nadmernej konzumácii alkoholu, osviežujúcich nápojov obsahujúcich fosfáty, alebo pri zvýšenom vylučovaní potením napríklad pri ťažkej práci, či športovom výkone. Osobitým prípadom zvýšenej potreby magnézia u žien je napríklad obdobie tehotenstva a dojčenia.
Význam magnézia v živote ženy
Pre ženu má magnézium osobitý význam v predtehotenskej príprave, v období tehotenstva (riziko predčasného pôrodu, preeklampsie), dojčenia a tiež počas menštruačného cyklu.
Nepodceňujte dostatočný príjem magnézia pred tehotenstvom
V predtehotenskej príprave je dostatočný príjem magnézia dôležitý pre reparačné – opravné procesy nukleových kyselín DNA a tým pre prenesenie neporušenej genetickej informácie pri počatí. Tento proces je dôležitý pre zníženie rizika predčasnej tehotenskej straty – potratu v prvom trimestri tehotenstva.
Potreba príjmu magnézia v tehotenstve a v období dojčenia významne rastie
Tehotenstvo a dojčenie znamenajú zvýšené nároky organizmu na magnézium (horčík). Tehotná a dojčiaca žena sa o prijaté magnézium delí s plodom a následne dojčaťom.
Tiež následkom zvýšeného prietoku krvi v tehotenstve nedokážu obličky zadržať magnézium rovnako účinne ako mimo obdobia tehotenstva. Vylučovaním dochádza k vyšším stratám magnézia.
Magnézium má schopnost uvoľňovať hladké svalstvo vrátane svalstva maternice a tým bráni jeho nadmerným sťahom. Pri dostatočnej hladine magnézia sa tiež uvoľňuje svalstvo v stenách ciev maternice a placenty, a tak sa umožnuje lepší prietok a prítok životadarnej krvi k dieťaťu.
Dostatočný príjem magnézia a kompenzácia jeho zvýšenej straty počas obdobia tehotenstva a dojčenia je tak veľmi dôležitý.
Magnézium môže pomôcť aj počas menštruácie
Počas menštruácie sa môžu objaviť aj nepríjemné kŕče. Bolestivé kŕče v priebehu menštruácie sú spôsobené prudkými sťahmi svaloviny maternice. Magnézium uvoľňuje sťahy svaloviny a zmierňuje kŕče. Význam optimálnej hladiny magnézia v organizme pôsobí preventívne aj proti svalovým kŕčom v nohách. Dostatočný príjem magnézia je teda pre ženu dôležitý nie len v tehotenstve.
Dopĺňať magnézium je pre ženu dôležité v období tehotenstva, dojčenia a menštruácie. O potrebe dopĺňania a dávkovania magnézia sa poraďte so svojím lekárom, alebo lekárnikom.
Ako doplniť magnézium?
V prípade, že sa dostatočný príjem tohto dôležitého minerálu nedarí dopĺňať bežnou stravou, je ho vhodné doplniť napríklad prípravkami na báze organických zlúčenín magnézia (napríklad orotát), ktoré sú dobre rozpustné, a dosahujú tak dobrú bio¬logickú dostupnosť magnéziových iónov. Príkladom takej organickej zlúčeniny je magnézium orotát, čo je organická forma kombinácie magnézia a kyseliny orotovej, vďaka ktorej sa prijaté magnézium lepšie vstrebáva, čím sa zvyšuje jeho využiteľnosť.
Magnerot® – jediné magnézium s kyselinou orotovou, vďaka ktorej sa magnézium lepšie vstrebáva.
Magnerot® je jediný liek s obsahom magnézia a kyseliny orotovej. Každá tableta obsahuje 500 mg orotátu horečnatého, dihydrát (zodpovedá 1,35 mmol alebo 32,8 mg horčíka).
Liek Magnerot® je určený na liečbu porúch svalovej a srdcovej činnosti spôsobenú nedostatkom horčíka, ako sú svalové kŕče, tetánia alebo angína pektoris. Liečbu nedostatku horčíka následkom jednostrannej výživy alebo užívania rôznych liekov (antikoncepčné prípravky, diuretiká alebo laxatíva), pri alkoholizme alebo pri nedostatočnej kompenzácii zvýšenej potreby horčíka (obdobie dojčenia alebo stres). Liek sa užíva počas tehotenstva (riziko predčasného pôrodu, preeklampsia), pri niektorých poruchách srdcového rytmu, spôsobených najmä predávkovaním kardioglykozidmi, a pri ateroskleróze.
Magnerot® je voľnopredajný liek s obsahom orotátu horečnatého, dihydrát, určený na vnútorné použitie. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Ďalšie informácie na www.sukl.sk.
