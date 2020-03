Magnézium je užitočné nielen pri aktívnom športovaní

Foto: Magnerot

Bratislava 31. marca (OTS) - Magnézium (horčík) je pre ľudský organizmus veľmi dôležitý minerál. Pomáha nášmu telu správne a bezproblémovo fungovať v rozličných situáciách. Je síce mimoriadne užitočné pre športovcov, no pomôže aj v situáciách, do ktorých sa dostáva každý z nás.Obzvlášť v tejto dobe, keď musíme dlhodobo zostať v domácich podmienkach stojí pred nami otázka – ako udržať svoje telo i svoju psychiku v dobrej kondícii? Pre mnohých je to paradoxne dar - konečne máme dostatok času, aby sme sa venovali sebe samým. Cvičenie s vlastným telom, skupinové, partnerské či rodinné športové výzvy, no aj práca v záhrade alebo domácej dielni - každý si nájde to svoje. Mnohí z nás to vezmú naozaj vážne a pustia sa do náročného cvičenia. Nielen pre nich je tu užitočný pomocník – magnézium . To plní v organizme dôležité úlohy, z hľadiska aktívneho životného štýlu a intenzívneho športovania môžeme spomenúť aspoň niektoré: magnézium hrá štruktúrnu úlohu v kostiach, bunkových membránach a chromozómoch. V kostnom tkanive je časť magnézia pevne viazaná na apatit, časť je mobilizovateľná pri deficitných stavoch. Aktívny transport iónov, ako kalia a kalcia cez bunečné membrány tiež vyžaduje magnézium. Prostredníctvom tejto úlohy v ión-transportných systémoch pôsobí magnézium na svaly, na vedenie nervových impulzov, svalovú kontrakciu a normálny rytmus srdca. Deficit magnézia sa zas prejavuje napríklad ako depresia, apatia, tremor, alebo svalová slabosť.Obdobie tehotenstva je mimoriadne dôležité nielen pre dieťa, ale aj pre matku. Dostatočná výživa, komplexný prísun vitamínov, minerálov i všetkých potrebných látok je dôležitý pre telesnú podporu mamičky i pre rozvoj a rast dieťatka. A tu sa hlási o pomoc magnézium. Je jedným z dôležitých minerálov, ktorý pomáha správnemu vývinu dieťaťa. Hladina magnézia totiž v súvislosti s tehotenstvom klesá v ženskom tele predovšetkým na začiatku tretieho trimestra. Je preto dôležité jeho dopĺňanie.Svalové kŕče sú nepríjemným spoločníkom v rozličných situáciách. Po intenzívnom športovaní, následkom stuhnutého svalstva, starobou a únavou, v období tehotenstva alebo počas pravidelnej menštruácie – to sú najčastejšie chvíle, kedy na seba naše svaly nepríjemne a bolestivo upozorňujú. Ako nám v takých prípadoch môže pomôcť magnézium? Pôsobí na tonus hladkých svalov a tak je nápomocné pri zmierňovaní všetkých vyššie spomenutých symptómoch.Ľudia, ktorí bojujú so srdcovými problémami blahodarné účinky magnézia pravdepodobne dobre poznajú. Magnézium pomáha v súvislosti s koronálnou chorobou srdca a artériovou hypertenziou. Je samozrejmé, že správny a zdravý životný štýl je pre naše zdravie absolútnym základom, no popri zdravom životnom štýle a vyváženej strave je magnézium naozaj dobrý pomocník.Je veľa druhov stresu: pracovný, rodinný, ekonomický, vzťahový – a teraz aj ten, ktorý na nás dolieha v súvislosti s nebezpečnou pandémiou. Každý stres je zlý a oberá nás nielen o radosť z prítomnej chvíle, ale aj o energiu a zdravie. Bojovať proti stresu sa dá rozličnými spôsobmi: športom, relaxom alebo napríklad aj magnéziom. Magnézium totiž pomáha so znižovaním napätia, trasľavosti, tenznej bolesti hlavy a tiež v boji proti únavovému syndrómu.Magnézium nám môže pomôcť naozaj v rozličných životných situáciách. Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy a zároveň zvyšuje ich vstrebávanie.Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.