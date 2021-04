Magnézium môže pomôcť aj pri domácich aktivitách

Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Bratislava 19. apríla (OTS) - Magnézium je mimoriadne užitočné pre športovcov, či už aktívne športujú v prírode alebo doma.Táto stará a rokmi osvedčená múdrosť nás chce upozorniť na to, že človek má fungovať v symbióze tela a psychiky. Telo ovplyvňuje našu psychiku, vnímanie, prežívanie, emócie i kvalitu myslenia a naopak – zdravá psychika dokáže posilniť a podporiť telo. Zvlášť v tejto dobe je naozaj dôležité udržiavať v kondícii svoje telo a zároveň byť aj v dobrej psychickej forme. Dobrou správou je, že sa to najlepšie dosahuje spolu a v prípade ťažkostí môžeme siahnuť po užitočných pomocníkoch Na začiatku všetkých dôležitých vecí – veľkých i malých, je rozhodnutie. Výzva urobiť niečo dôležité, užitočné alebo pekné. Pokiaľ ide o cvičenie, často máme (niekedy naozaj oprávnenú) výhovorku – nemám čas. Teraz v dobe, kedy sa snažíme byť primárne doma a vychádzať, len keď je naozaj potrebné, si ten čas iste takmer každý z nás dokáže nájsť. Problémom môže byť už len miesto a spôsob. Ale aj v domácich podmienkach sa dá vymyslieť náročná fyzická výzva, ktorú len tak ľahko neprekonáme. Tu je pár príkladov: cvičenie s vlastným telom, domáca posilňovňa, jednoduché, ale intenzívne cvičenie pilates, obľúbené a náročné plank cvičenia. Futbal, badminton a iné športovanie s deťmi alebo partnerom na dvore (ak dvor máte), sú tiež výzvou. V prípade, že máme záhradku, kde môžeme tak isto precvičiť náš kardiovaskulárny systém, netreba váhať, plody nášho „cvičenia“ a teda dopestovanú zeleninu, ovocie a ich vitamíny určite oceníme v jedálničku. Možností je naozaj veľa. Nezabudnime, že úspech spočíva v pravidelnosti a vytrvalosti. A tu sme pri ďalšom dôležitom bode. Ak to myslíme s cvičením vážne, porozmýšľajme aj nad užitočnými pomocníkmi. Jedným z nich je aj magnézium Magnézium plní v organizme dôležité úlohy, z hľadiska aktívneho životného štýlu a intenzívneho športovania môžeme spomenúť aspoň niektoré: magnézium hrá štruktúrnu úlohu v kostiach, bunkových membránach a chromozómoch. V kostnom tkanive je časť magnézia pevne viazaná na apatit, časť je mobilizovateľná pri deficitných stavoch. Aktívny transport iónov, ako kalia a kalcia cez bunečné membrány tiež vyžaduje magnézium. Prostredníctvom tejto úlohy v ión-transportných systémoch pôsobí magnézium na svaly, na vedenie nervových impulzov, svalovú kontrakciu a normálny rytmus srdca. Deficit magnézia sa zas prejavuje napríklad ako depresia, apatia, tremor, alebo svalová slabosť.Sú situácie, keď je doplnkový prísun magnézia naozaj užitočný. Športovanie je len jedným z nich. Magnézium však môže pomôcť aj v období, keď čakáme bábätko alebo keď sme vystavení vonkajšiemu tlaku a stresu. Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy a zároveň zvyšuje ich vstrebávanie.Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.