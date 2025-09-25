< sekcia Import
Magnézium môže pomôcť pri svalových kŕčoch. Viete ako to funguje?
Bolestivý kŕč – prudký sťah svalov napríklad v nohách je nepríjemnou skúsenosťou pre každého. Môžete tomu predísť. Pozrite si vysvetľujúce video o magnéziu a jeho úlohe pri prevencii svalových kŕčov.
Autor OTS
Bratislava 25. septembra (OTS) - Svalový kŕč je nepríjemný, prudký a bolestivý sťah svalov. Najčastejšie postihuje lýtkové svaly, zadný stehenný sval a ďalšie intenzívne zaťažované svalové skupiny. Pozrite si video ako magnézium pomáha pri prevencii svalových kŕčov.
Čo môže spôsobiť nedostatok magnézia (horčíka)?
Magnézium môže telu chýbať z viacerých dôvodov. Je to napríklad v situácii keď bežnou stratou nevieme prijať dostatok magnézia. Deficit magnézia môže tiež vznikať pri nadmernej konzumácii alkoholu, alebo pri zvýšenom vylučovaní hnačkou, či potením a aj pri intenzívnom športovaní. Ak sa v tele úbytok magnézia dostatočne nekompenzuje príjmom z potravy, alebo z prípravkov, ktoré obsahujú magnézium, môže nastať viac problémov. Jedným z nich sú svalové kŕče.
Ako vznikajú svalové kŕče?
Svalový kŕč postihne počas života takmer každého z nás. Náhla ostrá bolesť trvajúca od pár sekúnd až po niekoľko minút je natoľko nepríjemný a bolestivý stav, že človeka v danej chvíli doslova paralyzuje.
Kŕče a bolesti svalov vznikajú najčastejšie v dôsledku ich preťaženia pri náročnej práci a športovej aktivite a vplyvom nedostatku minerálov, predovšetkým magnézia.
Čo je svalový kŕč?
Svalový kŕč je prudký sťah svalov. Pri svalovom sťahu vzniká vo svalovine napätie a sval sa svojou činnosťou skracuje. Kŕč najčastejšie postihuje lýtkové svaly a ďalšie intenzívne zaťažované svalové skupiny, napr. zadný stehenný sval. Medzi svalové kŕče, ktoré môžu byť spôsobené nedostatkom magnézia zaraďujeme aj zášklb v oku (tik v oku).
Ako to funguje?
Kostrový sval je tvorený svalovým snopcom, ktorý sa skladá zo svalových vlákien. Súčasťou svalového vlákna je aktín a myozín, ktorí zaisťujú pohyb a udržanie svalového napätia.
Svalový sťah čiže kontrakcia je proces, pri ktorom vo svalovine vzniká napätie a sval so svojou činnosťou skracuje. Pri vyššej koncentrácii vápnika vo svalovom vlákne vo svalovom vlákne, sa zvyšuje pravdepodobnosť svalových kŕčov. Náhly a neželaný svalový sťah je sprostredkovaný iónmi vápnika, vďaka ktorému dôjde k posunu aktínu a myozínu.
Magnézium ako prevencia pri svalových kŕčoch.
Pri dostatočnom príjme sa vo svalovom vlákne nachádza dostatok magnézia. Magnézium prítomné vo svale prirodzene blokuje vápnik, ktorý sa zúčastňuje neželanej fázy náhleho skrátenia svalu – svalového kŕča. Tým, že magnézium udržuje vápnik mimo priestoru buniek, chráni systém proti "predráždeniu" (v tomto prípade „nechcenému“ posunu aktíniu a myozinu) a zamedzuje tak kŕčom a zášklbom.
Chýbajúce magnézium vo svalovom vlákne tak môže spôsobiť riziko svalových kŕčov. Pri dostatočnej hladine magnézia vo svale sa naopak redukuje riziko vzniku svalových kŕčov.
Ako doplniť magnézium?
V prípade, že sa dostatočný príjem tohto dôležitého minerálu nedarí dopĺňať bežnou stravou, je ho vhodné doplniť napríklad prípravkami na báze organických zlúčenín magnézia (orotát), ktoré sú dobre rozpustné, a dosahujú tak dobrú bio¬logickú dostupnosť magnéziových iónov. Príkladom takej organickej zlúčeniny je magnézium orotát, čo je organická forma kombinácie magnézia a kyseliny orotovej, vďaka ktorej sa prijaté magnézium lepšie vstrebáva, čím sa zvyšuje jeho využiteľnosť.
Magnerot® – jediné magnézium s kyselinou orotovou, vďaka ktorej sa magnézium lepšie vstrebáva.
Magnerot® je jediný liek s obsahom magnézia a kyseliny orotovej. Každá tableta obsahuje 500 mg orotátu horečnatého, dihydrát (zodpovedá 1,35 mmol alebo 32,8 mg horčíka).
Liek Magnerot® je určený na liečbu porúch svalovej a srdcovej činnosti spôsobenú nedostatkom horčíka, ako sú svalové kŕče, tetánia alebo angína pektoris. Liečbu nedostatku horčíka následkom jednostrannej výživy alebo užívania rôznych liekov (antikoncepčné prípravky, diuretiká alebo laxatíva), pri alkoholizme alebo pri nedostatočnej kompenzácii zvýšenej potreby horčíka (obdobie dojčenia alebo stres). Liek sa užíva počas tehotenstva (riziko predčasného pôrodu, preeklampsia), pri niektorých poruchách srdcového rytmu, spôsobených najmä predávkovaním kardioglykozidmi, a pri ateroskleróze.
Magnerot® je voľnopredajný liek s obsahom orotátu horečnatého, dihydrát, určený na vnútorné použitie. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Ďalšie informácie na www.sukl.sk.
