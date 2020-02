Magnézium pomôže pri strese i bolestiach hlavy

Stres a bolesť hlavy

Bratislava 25. februára (OTS) - Je užitočné napríklad v situáciách, keď potrebujeme podať dobrý psychický výkon. Pomáha totiž v boji proti stresu i pri bolestiach hlavy.Stres je dnešnej dobe jedným z najčastejších dôvodov prečo sa snažíme zmeniť svoju prácu a niekedy aj vzťah. Možno si to ani neuvedomujeme, ale pracovný stres je práve tým čo významne znižuje kvalitu nášho života a zároveň nás oberá o psychické a často aj fyzické zdravie. Okrem toho, že stres môže znížiť náš pracovný výkon, narúša aj našu schopnosť aktívne a úspešne budovať vzťah a rodinu. Okrem vnútornej nepohody je častým dôsledkom stresu aj bolesť hlavy. Magnézium môže pomôcť v oboch prípadoch.Pozitívne účinky magnézia sa prejavujú napríklad normalizovaním napätia cievnej steny (vysoký krvný tlak), znížením svalového napätia, trasľavosti, kŕčov a vnímania bolesti, znížením výskytu záchvatov migrény, či zmiernením ich priebehu, ale aj zmiernením príznakov chronického únavového syndrómu a zlepšením fyzického a psychického stavu. Magnézium je účinné aj v boji s tenznou bolesťou hlavy. Pri jej vzniku sa uplatňujú viaceré faktory. Sú to jednak periférne mechanizmy, najmä bolestivé napätie a centrálne mechanizmy, predovšetkým znížený prah pre vnímanie bolesti. Magnézium pritom účinkuje na oba mechanizmy. Často ide o depresívnych pacientov alebo ľudí vystavených dlhodobým stresovým situáciám. Magnézium zohráva veľmi dôležitú úlohu „neuroregulátora“ pri poruche neuroregulačných funkcii, má antiagregačný efekt, stabilizuje membrány nervových buniek, ovplyvňuje rôzne receptory v mozgu.Športovci iste vedia, že magnézium je pre nich veľmi užitočným pomocníkom. Obzvlášť pri intenzívnom športovaní klesá hladina magnézia a je ho preto treba dopĺňať. Magnézium je však užitočné aj počas tehotenstva, pomáha v boji proti svalovým kŕčom i pri problémoch kardiovaskulárneho charakteru. A ako sme už spomínali - v neposlednom rade veľmi pozitívne vplýva na ľudský organizmus v situáciách, keď sme vystavení stresu Ak siahnete po magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie a nezaťažuje organizmus. Veľmi užitočným nosičom je kyselina orotová . Jej asi najväčšou výhodou je, že je prirodzeného, biologického pôvodu. Nachádza sa totiž v zelenine, alebo aj v kolostre a mlieku a naše telo si tak s ňou vie veľmi dobre poradiť. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.