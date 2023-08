MAJERSKÝ: Boj s korupciou treba naplniť obsahom a profesionalitou

Bratislava 19. augusta (Teraz.sk) – Ak by sa KDH stalo súčasťou budúcej vládnej koalície, snažilo by sa heslo boja proti korupcii naplniť obsahom a profesionalitou. V TASR TV to povedal predseda KDH Milan Majerský.Za dôležité považuje aj to, aby boli jednotlivé inštitúcie schopné dotiahnuť konkrétne kauzy do konca.povedal predseda KDH.Posledné zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, venované policajnej akcii v Slovenskej informačnej službe a Národnom bezpečnostnom úrade, vníma Majerský s rozpakmi.pýta sa predseda KDH.Policajná akcia podľa neho nesie v očiach obyvateľov znaky amatérizmu, chaosu a hrozí medzinárodná blamáž.konštatoval Majerský.Do budúcnosti KDH navrhuje oddelenie policajnej inšpekcie od ministerstva vnútra.povedal.dodal Majerský.Na margo rokovaní predsedu vlády Ľudovíta Ódora so samosprávami o vyplatení kompenzácií za zvýšené ceny energií, Majerský povedal, že sú dôležité, ale je to len náplasť na oveľa širší problém, ktorý v samospráve vznikol.Zdôraznil, že samosprávy pomáhali v čase covidu, aj ukrajinskej krízy, teraz im však v dôsledku prijatej legislatívy a rastúcim cenám vstupov chýbajú zdroje a samy potrebujú pomoc.povedal Majerský. Privítal by, ak by sa rozšíril okruh daňových príjmov samospráv a podstatne viac peňazí by podľa neho mohli čerpať z eurofondov.tvrdí.Lepšie rozbehnutie ekonomiky chce KDH dosiahnuť zjednodušením legislatívy pre podnikateľov, špeciálne chce podporiť živnostníkov a predaj z dvora. Chce presadiť zákon o energetickej chudobe, ktorý by dlhodobo umožnil dotovať energie nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva a zo zdrojov z plánu obnovy viac podporiť zatepľovanie rodinných domov a bytov.Na politiku vlád tohto volebného obdobia by podľa neho KDH vedelo nadviazať v zahraničnej politike orientovanej na Európsku úniu a NATO. Prípadným koaličným partnerom ponúka stabilitu a dôveryhodnosť.vyhlásil Majerský. Dodal, že nechce pred voľbami kresliť červené čiary, ani špekulovať o vhodných a nevhodných povolebných partneroch, KDH sa však podľa neho bude aj po voľbách držať svojho programu.poznamenal na margo agendy uzákonenia registrovaných partnerstiev pre homosexuálov.