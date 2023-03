MAJERSKÝ: Eurofondy už nezachránia ani voľby, plán obnovy možno áno

Bratislava 31. marca (Teraz.sk) – Nová vláda, ktorá nastúpi po jesenných parlamentných voľbách, už nebude mať šancu zachrániť miliardy eur, ktoré Slovensko nedočerpá z eurofondov, stále sa však ešte bude dať niečo robiť s čerpaním plánu obnovy. V TASR TV to povedal predseda KDH a zároveň prešovský župan Milan Majerský.Podľa KDH totiž hrozí, že z končiacich eurofondov a plánu obnovy spolu prepadne viac ako šesť miliárd eur. Vzhľadom na jesenný termín predčasných parlamentných volieb však už nová vláda nebude mať čas urobiť zásadné zmeny v čerpaní eurofondov.konštatuje Majerský.Volebný termín koncom septembra považuje za neskorý.priznal.vyhlásil Majerský s tým, že KDH za týchto podmienok preferovalo čo najskorší termín predčasných parlamentných volieb.Podľa predsedu KDH mohla prezidentka vymenovať úradnícku vládu krátko po vyslovení nedôvery predchádzajúcemu kabinetu Eduarda Hegera, dnes už by to podľa neho veľký zmysel nemalo. Ale príliš dlhý interval medzi vyslovením nedôvery vláde a voľbami má podľa neho negatívny vplyv na činnosť Národnej rady (NR) SR.tvrdí Majerský.podčiarkol predseda KDH.Strana sa podľa neho pripravuje na samostatný postup do predčasných parlamentných volieb, popri tradičnom kresťanskom a sociálnom pilieri chce stavať na podpore miestnej a regionálnej samosprávy. Ani neúspech rokovaní s Kresťanskou úniou Anny Záborskej či Eduardom Hegerom (Demokrati) podľa Majerského neznamená, že sa KDH uzatvára.tvrdí Majerský.Aktuálnou prioritou hnutia sú parlamentné voľby, rozbiehajú sa však už aj diskusie o podpore prezidentského kandidáta alebo kandidátky.konštatoval Majerský.