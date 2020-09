MAJERSKÝ: KDH sa pred voľbami nemalo spájať s liberálmi

Aktuálny parlament

Bratislava 22. septembra (Teraz.sk) – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) bolo po európskych voľbách v roku 2019 na najlepšej ceste vrátiť sa späť aj do Národnej rady (NR) SR, podľa jeho novozvoleného predsedu Milana Majerského však spravilo chybu, keď uzavrelo predvolebnú dohodu s liberálnymi stranami.povedal v diskusii na Tablet.tv Majerský.dodal s tým, že najlepšou a najistejšou cestou do volieb je podľa neho presadzovanie vlastného programu.Majerského zvolil do čela KDH augustový snem, na poste vystriedal Alojza Hlinu. Ten ostáva pôsobiť v strane, ale už iba ako radový člen.povedal Majerský, podľa ktorého by nebolo vhodné, ak by bývalý predseda zastával v hnutí nižšiu funkciu, napríklad post podpredsedu.Na pozície podpredsedov snem zvolil Mariána Čaučíka, Igora Janckulíka a Tomáša Merašického.naznačil Majerský.Aktuálny parlament je podľa neho výrazne konzervatívny a za názorovo blízku označil napríklad Kresťanskú úniu (KÚ) Anny Záborskej, ktorá pôsobí ako súčasť poslaneckého klubu OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola. Za konzervatívcov s koreňmi v KDH považuje Majerský aj viacerých predstaviteľov strany Sme rodina.povedal.Zároveň sú ale podľa neho kresťanskí politici rozdelení v rôznych poslaneckých kluboch.pripomenul Majerský.Hnutie podľa neho podporuje aj aktuálne podaný návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá sprísni pravidlá pre vykonávanie interrupcií.upozornil.Podľa Majerského je však dôležité chrániť dôstojný ľudský život nielen pred narodením, ale aj po ňom.uviedol Majerský.Ako predseda Prešovského samosprávneho kraja chce dávať dôraz aj na regionálnu a komunálnu politiku, v ktorej je KDH tradične silné. Za veľký problém, ktorý zaťažuje život regiónov, označil boj koronakrízou.“ povedal.,“ uzavrel Majerský.