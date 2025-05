MAJERSKÝ: Koalícia sa musí jasne rozhodnúť, či chce zmeniť ústavu

Bratislava 31. mája (TASR) – Ak má byť v parlamente schválená novela ústavy, musí sa najmä vládna koalícia jasne rozhodnúť, či chce alebo nechce ústavu meniť. V TASR TV to povedal predseda KDH Milan Majerský.Pozície politikov k novele ústavy sa podľa neho aj na aktuálnej schôdzi neustále menia.konštatoval Majerský.dodal.KDH má podľa neho dlhodobo v programe zvýšenie počtu volebných obvodov a stavia sa kriticky k rozhodnutiu bývalej vlády zabetónovať do ústavy jeden volebný obvod.povedal. Zmena volebného systému si však podľa neho vyžaduje dlhú odbornú diskusiu a aktuálne názory strán na to, ako konkrétne by sa mal meniť, sa diametrálne líšia.Pripomenul, že KDH v parlamente s vlastným návrhom ústavných zmien neuspelo, je však za určitých okolností ochotné podporiť vládny návrh.povedal. KDH chce novelu ústavy doplniť o formuláciu výhrady vo svedomí, o jednoznačnú definíciu, že matkou je vždy žena a otcom muž a o zákaz surogátneho materstva.povedal Majerský.Osobne predpokladá, že sa, vzhľadom na veľké rozdiely v názoroch poslancov na obsah ústavnej zmeny, definitívne hlasovanie o návrhu presunie z májovo – júnovej parlamentnej schôdze na neskôr.Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Poslanci z Hlasu-SD tiež formulovali ambíciu využiť novelu ústavy na to, aby pozmeňujúcim návrhom vypustili z ústavy vetu, podľa ktorej je Slovensko jediným volebným obvodom.Prezident Peter Pellegrini podľa Majerského využil svoju správu o stave republiky na to, aby poukázal na viaceré témy, ktoré sú dnes na Slovensku problémom.poznamenal predseda KDH. V správe prezidenta mu chýbal väčší dôraz na témy spravodlivosti a právneho štátu. Na druhej strane, ocenil prezidentovu kritiku covidových amnestií.uzavrel Majerský.